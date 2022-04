“Jamás pensé que mi ídolo se fuera de mi lado tan rápido”, el lamento de Sebastián Rincón

Hasta el último minuto de espera en la clínica Imbanaco, de Cali, Sebastián Rincón mantuvo las esperanzas de que su padre, el exjugador de la Selección Colombia, Freddy Rincón, se recuperara de las graves lesiones que le dejó el accidente de tránsito el pasado lunes en la capital de Valle del Cauca.

Cuando conoció la noticia del accidente, Sebastián se encontraba en Argentina, donde trabaja como arquero en el club Barracas Central, de Buenos Aires. De inmediato pidió un permiso especial a su equipo y viajó a Colombia para acompañar a su familia en tan crítico momento.

Desde entonces, el también futbolista ha encontrado en sus redes sociales una forma de expresarse para drenar el dolor tan grande que agobia a su familia, desde el día en que el jefe médico de la clínica Imbanaco, Laureano Quintero, salió a informar que “el paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia falleció el día de hoy 13 de abril de 2022″.

Este Jueves Santo, Sebastián Rincón escribió un conmovedor mensaje a través de su cuenta Instagram: “Y te me fuiste viejo. Jamás pensé que mi ídolo en algún momento se fuera a ir de mi lado tan rápido, pero bueno así es la vida y la voluntad De Dios aunque a veces uno no la entienda, es perfecta. Gracias Dios por darme a semejante papá que con sus virtudes y sus defectos fue el mejor papá que me pudiste dar”, escribió el joven de 28 años.

“Gracias por darle tanta alegría a este mundo con tu sonrisa y ni hablar del fútbol. Como te lo dije siempre TE AMO ÍDOLO MÍO. Vuela alto y cuídanos desde el cielo que yo acá me voy a encargar de hacer que día a día estés más orgulloso de mí, te lo prometo”, remató Sebastián en la publicación, la cual acumula casi 16 mil likes hasta la tarde de este jueves 14 de abril.

Los comentarios de apoyo y de condolencias de parte de seguidores y amigos de la familia Rincón no se hicieron esperar en esta plataforma virtual. “Abrazo hermano, Dios llene de paz y amor a ti y a los tuyos”, “Que en paz descanse. Mucha fuerza”, “Mucha fuerza hermano. Estamos con ustedes de todo corazón! Descansa en paz Eusebio”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Durante la noche del pasado lunes 11 de abril, Sebastián le había dedicado otro mensaje de apoyo a a su padre a través de la redes sociales, luego de que el exfutbolista entrara en un estado crítico en el centro de salud donde se encontraba hospitalizado.

“Arriba, viejo, que te necesitamos”, escribió Sebastián Rincón en su cuenta oficial de Twitter, en la que adjuntó una fotografía del ‘Coloso’ jugando con la camisa roja de la Selección Colombia y en medio de su triunfo.

Freddy Rincón falleció en la noche de este 13 de abril de 2022 - Foto: Instagram @srincon19

En el conmovedor mensaje lleno de cariño y apoyo para Rincón, también afirmaba que lo necesitaba mucho, forma parte de una larga lista de deportistas a nivel internacional que elevaron una plegaria por la recuperación del exfutbolista.

Sebastián Rincón dejó en claro lo mucho que ama a su progenitor. En varias publicaciones le pidió a su padre fortaleza para que superara ese momento crítico. “Firmes, viejo, te amo. Toda la fe. Firmes”, escribió para el ‘Coloso’.

Este mismo jueves, Sebastián Rincón declaró ante medios de comunicación en la ciudad de Cali que espera que el conductor aparezca para que de la cara, y se solucione el tema del accidente de tránsito donde resultó afectado su papá y que le cobró la vida.

“Espero que se sincere. Esperemos que Dios haga justicia y la Fiscalía su trabajo. Lo único que puedo decir es que mi papá no iba manejando. Eso me deja muy tranquilo, porque ante las falsas acusaciones la verdad saldrá a la luz”, dijo a medios de la capital de Valle del Cauca.