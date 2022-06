‘John Calzones’ explica por qué apoya la campaña de Gustavo Petro

En medio de las adhesiones que se han presentado a las dos campañas, llamó la atención que el exalcalde de Yopal, condenado por corrupción, John Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’, respaldó a Gustavo Petro.

A través de un video difundido en sus redes sociales, expresó por qué prefería al líder del Pacto sobre Rodolfo Hernández.

“¿Por qué Rodolfo Hernández? Porque nos gusta su discurso, nos gusta porque dice que no más ladrones, no más ratas, no más bandidos, que son una manada de bandidos que meten prostitutas, que meten homosexuales, todo lo que dice él nos gusta a nosotros, los estratos 1, 2, 3, y hasta el 4 y medio”, comentó John Jairo Torres.

Dijo que el “viejito”, como se refiere a Hernández, es un empresario, que ha trabajado, y que eso le parece muy bien. “Lo que nos gusta es que nos dice que va a vender los helicópteros, los aviones de la Presidencia, que no se va a gastar los 1.500 millones que se gastan allá que se va a posesionar en el pueblo más pequeño, que a los senadores les va a quitar el carro”, expresa el exalcalde de Yopal.

Resalta otras propuestas del exalcalde de Bucaramanga y reconoce que son atractivas. “Que les va a dar cosas a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que están endeudados con el Icetex para estudiar”. “Muy bueno, chévere, bacano que hagan pues todo eso; que le va a decir a la Fiscalía que investigue a todos los ladrones que salen de las alcaldías y gobernaciones llenos de plata, del Estado, por enriquecimiento ilícito, excelente, eso es lo que nos gusta”, dice alias John Calzones, a pesar de que él fue uno de ellos.

Mientras tanto, asegura que lo que más le llama la atención de Petro es la reforma agraria que va a hacer en la que le colocará impuestos a las tierras improductivas del país, lo que muchos sectores han interpretado como una expropiación.

“¿Pero por qué Petro? Petro no habla de eso, también habla de acabar la corrupción, pero es que Petro conoce el Estado, conoce el país, las empresas, el comercio, sabe que para que se acabe la pobreza y se desarrolle Colombia hay que industrializar el campo, que a los grandes que tienen hartas tierras, 4.000, 5.000, 10.000 hectáreas improductivas se las va a volver productivas”, comenta Torres.

Comenta que, supuestamente, el líder del Pacto no les pondría un impuesto a esas tierras, sino que serían para que las personas trabajen allí. “No le va a cobrar el impuesto ni plata, les va a cobrar en tierra para darle a los más pobres para que trabajen, gente para trabajar sí hay, gente con ganas de trabajar sí hay y es la única forma de acabar la pobreza”, asegura John Calzones.

Y reafirma su posición de apoyar al líder de izquierda. “Por eso mi decisión y mi análisis para votar por Petro. Petro presidente”, asegura el condenado por corrupción.

Alias John Calzones, como es conocido el exalcalde de Yopal, fue condenado y detenido por urbanización ilegal en 2017 y sigue estando investigado por otros delitos. Además, en 2019 la Procuraduría decidió inhabilitarlo de ocupar cargos públicos por 11 años por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la ciudad.

Pero además, cuenta con un largo historial delictivo. En 2015 el CTI de la Fiscalía lo detuvo para investigarlo por corrupción y fue trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá, cuando era candidato a la Alcaldía de Yopal.

El problema de la urbanización ilegal por el cual fue declarado culpable se debió fue por haber ofrecido soluciones de vivienda a las personas más pobres de la capital del Casanare, una estrategia que le sirvió para impulsar su candidatura en ese entonces.

El problema es que los lotes donde alias John Calzones empezó a construir las edificaciones habían quedado en manos de la Fiscalía por extinción de dominio, ya que habían pertenecido a dos testaferros del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez, alias Coletas. En 2017 quedó libre por una decisión judicial y volvió a Yopal, pero sigue estando vinculado a varios de esos procesos.