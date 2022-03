Jorge Tovar, hijo de Jorge 40, llega al Congreso con una curul de paz

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, consiguió llegar a la Cámara de Representantes por medio de una de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Después de acusaciones por supuesto apoyo del Gobierno nacional y grandes manifestaciones en 13 municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena, el abogado logró la mayor votación en la zona.

Su partido, Asociación Paz es Vida, ganó en ocho de los 13 territorios que conforman la circunscripción 12. En la lista se encontraba Tovar junto a Nairobis Beatriz Jiménez Martínez, candidata a la que superó por mucho.

El partido se medía con otras 29 colectividades que buscaban ocupar la curul de la zona. En total, logró el 29,95 % de los sufragios con 17.457 votos. La diferencia con el segundo, Asociación Alianza por la Vida, fue de más de la mitad de los votos.

Tovar sacó el 25,64 % de los votos de toda la contienda, registrando 14.943. Por otro lado, Jiménez Martínez logró tan solo 1.232.

Fue uno de los pocos candidatos con la capacidad de organizar manifestaciones, instalar vallas y realizar eventos de campaña. En ellos, hizo pedagogía electoral para que los miembros de los municipios y comunidades indígenas supieran cómo marcar el tarjetón a su favor.

Pocas horas antes de las elecciones, subió un video en el que agradece a sus simpatizantes. Después de su victoria, también dio las gracias y prometió “trabajar unidos por la paz y la reconciliación de Colombia”.

Tovar, que en campaña se hacía llamar “el del corazón” por los logos del partido, también invitó a los otros 15 escogidos a trabajar de forma conjunta.

¡GRACIAS! Ahora, a trabajar unidos por la paz y la reconciliación de Colombia. Llegó el momento de cambiar la historia. Invito a una reunión urgente a mis 15 compañeros electos a la cámara de paz para construir una agenda legislativa a favor de las víctimas y la zona rural💚🇨🇴 pic.twitter.com/fPwGv8IB5V — Jorge Rodrigo Tovar Vélez (@JorgeRodrigoTV) March 14, 2022

“Llegó el momento de cambiar la historia. Invito a una reunión urgente a mis 15 compañeros electos a la Cámara de Paz para construir una agenda legislativa a favor de las víctimas y la zona rural”, aseveró. La invitación aún no tiene respuesta.

Después de cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, se votan las circunscripciones pactadas entre el Gobierno y las Farc. Estos escaños se votaron en 167 municipios, escogidos por ser los más impactados por el conflicto armado.

En total, se registraron 533.664 votantes que constituyen el 42,8 % de los elegibles para ejercer el derecho. En ese caso, la abstención fue de 57,2 %. Fueron 55.448 votos no marcados (10,39 %), 19.375 nulos (3,63 %) y un total de 458.841 válidos (85,97 %).

430.617 de los votos se fueron en apoyos para candidatos y partidos y 28.224, el 6,15 %, fueron marcados en blanco.

La circunscripción más votada fue la que comprende 24 municipios de los departamentos del Cauca y Nariño, con 97.852 sufragios. La segunda fue el sur de Bolívar, con 75.259 votos. Sierra Nevada y Serranía del Perijá, la que Tovar ganó, fue la tercera con un total de 67.079.

Los otros 15 nuevos congresistas son Karen Astrid Manrique Olarte, John Jairo González Agudelo, Diógenes Quintero, John Freddy Núñez, Jhon Fredy Valencia, Luis Ramiro Ricardo Buelvas, James Hermenegildo Mosquera, Juan Carlos Vargas, Haiver Rincón, William Ferney Aljure Martínez, Orlando Castillo Advincula, Leonor Palencia, Karen Juliana López Salazar, Juan Pablo Salazar Rivera y Gerson Lisímaco Montaño Arisala.

La candidatura de Tovar fue fuertemente criticada por varios sectores políticos que señalaban que la curul de la circunscripción 12 iba a quedar bajo la potestad de un “victimario” del conflicto. El hijo de Jorge 40, por su parte, defendía su estatus de víctima.

“Me duele, porque me están revictimizando. Cada vez que me hacen una entrevista y me toca explicar por qué soy víctima me están revictimizando. Es como cuando, por poner un ejemplo, a una mujer la violan y que le pregunten todo el tiempo si sí es verdad que la violaron. Ahí la están revictimizando. Pero si es el precio que debo pagar por trabajar por la reconciliación de este país, estoy dispuesto a pagarlo”, dijo en entrevista con SEMANA.