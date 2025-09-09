Jota Pe Hernández denunció a Roy Barreras por supuesta corrupción en Canal Congreso y ahora es investigado por soborno

En abril de 2023, el senador Jota Pe Hernández denunció que el entonces presidente del Congreso, Roy Barreras, estaría detrás de una serie de irregularidades en un contrato por 8.000 millones de pesos, para prestar servicios de producción al Canal del Congreso, pero dos años después de ese hecho el caso acaba de dar un giro inesperado.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir investigación penal contra Hernández, después de que varios testigos dentro de este proceso revelaran un supuesto plan para enlodar al exembajador de Colombia en Reino Unido.

La orden de la Corte detalla: “Que se revoque el Auto AEI-0142-2025 del 3 de julio de 2025, y en su lugar, se disponga la apertura de investigación contra el congresista Jonathan Femey Pulido Hemández, con fundamento en el acervo probatorio recaudado, que permite inferir razonablemente la posible configuración de los delitos de hostigamiento agravado, calumnia y soborno”.

El documento señala que estos hechos fueron puestos en conocimiento por el abogado Luis Carlos Reyes Duarte, al despacho de la magistrada Cristina Lombana, donde se adelanta la investigación contra Barreras, para que se compulsaran copias contra Jota Pe Hernández por los delitos antes mencionados.

Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. | Foto: Corte Suprema de Justicia

“En ese orden de ideas, y evaluado el punto en concreto, surge necesario ordenar la respectiva expedición de copias para determinar si el senador Jonathan Ferney Pulido Fernández incurrió en una conducta penalmente relevante, vinculada al supuesto fáctico que se deriva de lo revelado por la prueba testimonial antes referida”, explicó el alto tribunal.

El abogado que alertó dicha situación le pidió a la magistrada Lombana que se analizaran con detenimiento las declaraciones que en el proceso contra Roy Barreras rindieron Kilian Antonio Torres Rojas, Catherine Torres Rojas y John Jairo Uribe Muñoz.

La Corte también reconoció: “De los tres testimonios referidos, resulta evidente que el Congresista Jonathan Ferney Pulido Hemández desplegó una estrategia sistemática de afectación reputacional y persecución contra el denunciante, utilizando no solo manifestaciones difamatorias en escenarios públicos, sino también la cooptación de terceros mediante promesas de beneficios laborales y económicos”.