Joven de 16 años atropelló en Riohacha a 6 personas que se encontraban en un restaurante

Un accidente de tránsito tiene conmocionados a los residentes de la capital guajira, luego de que en horas de la madrugada un vehículo atropellara a un grupo de personas que estaban en un local de comidas rápidas.

Según el reporte de las autoridades, el accidente tuvo lugar entre la carrera 7H con calles 17 y 18 en Riohacha, cuando un joven de 16 años, quien habría estado bajo los efectos del alcohol y sin licencia de conducción habría manipulado un carro y colisionado en el restaurante, por lo que seis personas resultaron heridas.

Por el momento se informó que dos de los heridos se encuentran en cuidados intensivos, mientras que el resto estaría en diferentes centros de salud en la ciudad, según reportó el director del Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad del Distrito de Riohacha, Luis Pablo de Armas.

“Nos llama la atención que el joven es menor de edad, que no tenía licencia de conducción y que el carro no tenía seguro”, aseguró el funcionario, haciendo referencia a la falta de documentos, no solo del joven, sino también del vehículo, el cual tampoco contaba con la revisión técnico-mecánica.

Y agregó, “la historia clínica dice que estaba en estado de embriaguez cuando fue ingresado al centro asistencial para ser atendido porque también resultó con heridas en el accidente”, haciendo referencia a la suerte del adolescente luego del choque, afirmando que el niño estaba alicorado mientras conducía.

Sin embargo, se informó que la prueba de alcoholemia se le había suministrado al menor luego de 12 horas de haber sucedido el accidente y había salido negativa, aunque cuando llegó a la clínica se había visto bajo los efectos del alcohol.

Entre tanto, el director de tránsito aseguró que el adolescente tendría que responder ante la justicia por sus actos. “El joven se va a judicializar, pero por tratarse de un menor de edad y hay heridos graves, el caso pasa a Fiscalía y es procesado a través de la Policía de Infancia y Adolescencia”.

Además de esto, el funcionario agregó que el accidente se había presentado porque el joven no respetó las normas de tránsito, además de no estar en condiciones para conducir. “Irresponsabilidad de los padres que dejaron sacar el carro a esa hora por parte de un menor de edad en estado de alicoramiento y además sin licencia de conducir, es decir, que no ha hecho ningún curso de manejo”, afirmó sobre la responsabilidad que también tendrían en medio del accidente.

Por otro lado, una pequeña de ocho años habría sido la única sobreviviente de otro accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 73 más 900 vía Río Ariguaní-Ye de Ciénaga, sector de La Tigra, municipio de Zona Bananera, departamento del Magdalena.

En el vehículo se movilizaban cinco integrantes de una misma familia procedente de Bogotá y que se dirigía a Santa Marta para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. En el lugar de los hechos murieron José Roberto Peña Urbina y María del Carmen González.

Entre tanto, dos personas identificadas como Fanny Estela Martín González y Karen Yorleny Dueña Roa fallecieron en momentos en que eran atendidas en un centro hospitalario. Quien también murió fue Walter Peña Martín, subintendente de la Policía Nacional, mientras era intervenido quirúrgicamente.