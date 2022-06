Juan Manuel Galán se pronunció sobre difamación a familia de Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia, aclaró por medio de un comunicado, emitido este viernes 10 de junio, por qué la cédula de su hija sigue activa y con bienes a su nombre.

En primera medida, el ingeniero manifestó que son “comentarios malintencionados que se han venido publicando en algunas redes sociales, en donde difaman respecto a la desaparición de mi hija”.

Según Hernández, dichos comentarios se dan “de forma irrespetuosa, se burlan del dolor ajeno”, por lo que indicó que el cuerpo de su hija nunca fue entregado. Asimismo, manifestó que los grupos armados responsables de su desaparición, no volvieron a entregar pruebas de supervivencia.

De igual manera, el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, aclaró por qué la cédula de su hija sigue activa y con bienes a su nombre: “Como familia siempre estuvimos a la espera de noticias de nuestra hija, pero al ser innegable lo evidente, se iniciaron las acciones judiciales pertinentes para la declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento, siendo un asunto de competencia exclusiva de un juez de la República”, manifiesta el comunicado.

“En ese sentido, mientras la autoridad judicial no lo declare, el estado civil de mi hija no va a cambiar, razón por la cual su cédula de ciudadanía continúa activa y los bienes que le pertenecen continúan registrados a su nombre”, agregó.

Además, les solicitó a sus detractores, como a la sociedad en general, poner fin a las difamaciones con respecto a la desaparición de su hija, hecho que ocurrió hace 17 años.

“En política no todo se vale, por lo que reiteramos nuevamente la invitación a nuestros detractores para que respeten el dolor ajeno y no se aprovechen de las tragedias personales para intentar desprestigiarnos con noticias falsas”, concluye el comunicado firmado por Rodolfo Hernández y su esposa, Socorro Oliveros de Hernández.

En ese orden de ideas, el excandidato a la Presidencia y líder del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, a través de sus redes sociales, envió su solidaridad y respaldo para el ingeniero Hernández. “Mi solidaridad y respaldo para @ingrodolfohdez y su familia”, indicó Galán.

Además, indicó que montar una difamación como esta es miserable: “Montar una difamación sobre lo más doloroso que puede existir, es miserable”, aseveró.

Mi solidaridad y respaldo para @ingrodolfohdez y su familia. Montar una difamación sobre lo más doloroso que puede existir, es miserable. #NoTodoVale pic.twitter.com/8pqafDcazD — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) June 10, 2022

Es de mencionar que el pasado lunes, Juan Manuel Galán anunció que luego de haber conversado con ambos candidatos a la Presidencia, y de haberles presentado cinco puntos fundamentales para la colectividad, tomaron la decisión de apoyar a Rodolfo Hernández.

“El Nuevo Liberalismo ha tomado la decisión de votar en segunda vuelta por el ingeniero Rodolfo Hernández”, anunció el líder de la colectividad.

Galán agregó que el ingeniero representa una opción de centro y reconoció que desde la coalición de la Centro Esperanza no supieron interpretarla. “Ese centro no quiere el continuismo uribista, pero tampoco cree en la propuesta de Gustavo Petro”, dijo el exsenador.

Por otra parte, el también excandidato presidencial por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, también se pronunció sobre lo sucedido con Rodolfo Hernández, asegurando que la guerra entre campañas se salió de control y “de cualquier límite ético que pudiera existir”.

Fajardo también hizo un llamado a respetar a Rodolfo Hernández y a su familia, y agregó que “las batallas sucias de hoy son el preámbulo de la confrontación violenta de mañana. Es hora de cuidar a Colombia”.

Este sábado Rodolfo Hernández regresa a Colombia

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos, por compromisos de campaña, dijo que el Gobierno nacional le está proporcionando seguridad para su retorno al país. Además, confirmó que finalmente regresará a Colombia el próximo sábado 11 de junio.

“El ministro Daniel Palacios y el Gobierno nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes”, señaló el exalcalde de Bucaramanga en Twitter.

Cabe mencionar que Hernández puso en duda su regreso a Colombia tras denunciar amenazas en su contra. “Con lo que está pasando hoy en Colombia, me toca tomar medidas de precaución, ser prudentes, y la primera (decisión) que hemos tomado es que no me voy para Colombia y no sabemos cuándo nos vayamos”, manifestó.