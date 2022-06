Atención: Rodolfo Hernández no regresa a Colombia por ahora, debido a amenazas

El candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció este jueves 9 de junio que, por el momento, no regresará a Colombia debido a amenazas de muerte.

“Con lo que está pasando hoy en Colombia, me toca tomar medidas de precaución, ser prudentes y la primera (decisión) que hemos tomado es que no me voy para Colombia y no sabemos cuándo nos vayamos”, dijo Hernández desde Miami, Estados Unidos, donde se encuentra por compromisos de campaña previamente adquiridos.

“Cancelamos todo lo que son apariciones públicas, no las vamos a hacer”, agregó el exalcalde de Bucaramanga, quien le pidió al ministro del Interior, Daniel Palacios, poner atención a “la compra y venta de votos” en la costa Caribe.

“Ustedes ya saben la compra y venta de votos tan descarada en la costa Caribe, están jugando con el hambre de la gente. Esos son delitos, están tipificados en el Código Penal, es engaño al elector”, expresó.

Horas antes, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción había anunciado que no asistirá a ningún evento público antes de la segunda vuelta, que se llevará a cabo el próximo 19 de junio.

El candidato colombiano Rodolfo Hernández denuncia en Miami que hay un plan para asesinarlo ⁦⁦@PalomaValenciaL⁩ pic.twitter.com/vspwnLSXA8 — Daniel Castropé (@danielcastrope) June 9, 2022

Por medio de un comunicado de prensa, el exalcalde de Bucaramanga reaccionó a los impactantes videos publicados por SEMANA sobre la campaña del Pacto Histórico. Asimismo, indicó que está bastante preocupado por su seguridad.

“Ayer se hicieron públicos unos videos, donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal que no tiene límites. En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave”, precisó.

Hernández también manifestó que tiene algunas informaciones sobre los planes que estarían organizando en su contra y reiteró que actualmente teme por su vida.

“Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar. Hago un llamado urgente a la unión de todos los colombianos para defender la democracia”, dijo

“Tengo informaciones sobre acciones que están planeando para ejecutarlas más adelante. La verdad, nunca me había dado miedo, pero ahora sí lo tengo. Colombianos, excúsenme por cancelar los eventos que tenía”, sostuvo.

El candidato aseguró que fue notificado de un supuesto plan para acabar con su vida, el cual contemplaría un ataque a cuchillo en medio de una aglomeración.

“Póngale la firma. Ya recibí la precaución que están intentando matarme. Esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. Me ponen cuatro o cinco hombres a que me protejan, pero cuando son 500 personas empujando; me están diciendo que me van a apuñalar”, manifestó.

Rodolfo Hernández también criticó a Petro tras las revelaciones de SEMANA. Señaló que Colombia no merece ser liderada por una coalición, que tildó de “gavilla criminal”.

“¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda”, dijo previamente en Twitter.

Cabe recordar que el pasado 8 de junio, SEMANA tuvo acceso a una serie de videos del Pacto Histórico, la mayoría sobre reuniones virtuales en las que miembros de la campaña presidencial de Gustavo Petro hablan sobre las estrategias a usar para afectar a políticos como Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Federico Gutiérrez, antes de las pasadas elecciones del 29 de mayo.

“Acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir al centro, si esto sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria”, dijo el senador Roy Barreras, uno de los nombres más sonados en medio de este escándalo.

En cuanto a la “guerra sucia” que se gestó contra Fico Gutiérrez, se pudo observar cómo Sebastián Camilo Guanumen Parra, miembro del equipo de comunicaciones de Gustavo Petro, gestó todo un plan para desacreditar al excandidato del Equipo por Colombia.

“Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a Fico como una marioneta”, es uno de los apartados dichos por este politólogo.