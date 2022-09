Juan Manuel Santos arremete contra Iván Duque: le recrimina y le echa la culpa de todo

Para el expresidente Juan Manuel Santos el hecho que Iván Duque, durante sus alocuciones, entrevistas e intervenciones en muchos foros omitiera mencionar siquiera su nombre es una actitud “infantil y ridícula”. Santos recordó incluso que la carrera de Duque comenzó de su mano cuando él lo envió a un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Ni siquiera mencionaba mi nombre. Una actitud poco infantil y ridícula que nadie entendió”. En una extensa entrevista con el diario El País de España, el expresidente Juan Manuel Santos indicó que Duque sufrió un “lavado de cerebro” cuando se juntó con Álvaro Uribe Vélez y se sumó a su lista para el Senado de la República. “Se volvió un opositor acérrimo de mi Gobierno”.

Santos fue enfático en aclarar que cuando Duque llegó a la Presidencia, en el año 2018, él le ofreció toda su ayuda, “como debe hacer todo exmandatario”. Pero jamás la aceptó ni lo convidó cuando se presentaron diversos sucesos en el país.

Durante el Gobierno de Duque, se intentó detener el Acuerdo de Paz que se firmó en el 2016 con la guerrilla de las Farc. Pese a sus múltiples intentos no pudo lograr su cometido y luego se presentó ante la comunidad internacional como un acérrimo defensor de lo que se había pactado, señaló Santos.

“Duque quiso descarrillar y luego detener el proceso, pero no pudo”, recordó Santos al señalar que el Congreso y la misma comunidad internacional no le permitieron lograr su cometido. “Al final, no tuvo otra opción que montarse a tren y sacar pecho por lo que había hecho que fue muy poco”.

El expresidente de la República, quien estuvo bastante alejado del mapa político en los últimos años, considera que el Acuerdo de Paz tuvo una de las pruebas más difíciles durante el Gobierno Duque (2018-2022). “(…) Pasó por una prueba ácida y paradójicamente salió fortalecido. Lo vimos en las últimas elecciones”.

Por esto, espera que el actual Gobierno de Gustavo Petro logre cumplir todo lo que prometió frente a la implementación del Acuerdo de Paz. De hacerlo, recalcó, con solo lograr que se cumpla lo acordado “haría un buen gobierno”. Santos advirtió que para eso se necesita lograr una mayor organización interna para cumplir lo que se denominó como la “paz total” pues “la gente quiere y necesita resultados pronto”.

El país que dejó Duque

En otro de los apartes de la entrevista, Santos cuestionó lo que dejó el Gobierno Duque, señalando que se presentó un retroceso en todos los aspectos, afectando todo lo que se había logrado en los últimos años. “Infortunadamente, hemos retrocedido en casi todo”.

Para Santos, a Duque le dejaron una economía con grado de inversión, con el desempleo en un dígito, la inflación controlada, la deuda externa y la situación fiscal en niveles aceptables, la pobreza y la desigualdad en mínimos históricos y una situación de seguridad e internacional muy mejoradas”.

Si se revisa lo que recibió Petro –explicó- la situación es bastante complicada. Petro recibió un país en condiciones mucho peores de lo que se ha dicho en la propaganda oficial: perdimos el grado de inversión, una bomba de tiempo fiscal, la deuda incrementada en casi un 50%, la inflación más alta de este siglo, el desempleo en dos dígitos, la pobreza disparada y la desigualdad nuevamente incrementada”.

En su despachada contra el exmandatario, Santos indicó que Duque fue incapaz de “dejarle a su sucesor un país un poco mejor del que recibió”.