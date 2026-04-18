La Fiscalía General de la Nación informó que el exalcalde de Mistrató, Risaralda, Francisco Javier Medina Carvajal, fue judicializado en las últimas horas por presuntos actos de corrupción en la celebración de un contrato para el mejoramiento de las vías tercerías en la región.

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Se trata del contrato 06 de 2019, que tenía un valor cercano a los 2.936 millones de pesos, para el mejoramiento de la malla vial tercería mediante la construcción de placa huella.

Junto con el exmandatario fueron judicializados el exsecretario de Planeación del municipio, Óscar Darío Franco Giraldo; y el contratista César Augusto Ortega Ramírez, en el marco del mismo caso de presunta corrupción.

De acuerdo con la Fiscalía, el proyecto habría sido financiado con recursos del Sistema General de Regalías, asignados por el OCAD, en el marco del Acuerdo de Paz y presentó varias inconsistencias en la etapa contractual.

Entre estas se identificaron falencias en la planeación, estructuración y elaboración de los estudios previos, fase en la que participó el secretario de Planeación, donde se limitó la participación de oferentes y se incluyeron requisitos con el propósito de beneficiar a un único proponente.

César Augusto Ortega Ramírez, quien era el representante legal de una de las empresas del consorcio contratista, está siendo señalado por las autoridades de presentar la propuesta con hojas de vida y cartas de compromiso sin autorización de algunos profesionales.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, estos profesionales no tenían ningún vínculo con la compañía o desconocían su inclusión en la oferta para acreditar la experiencia y capacidad para la propuesta.

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La investigación da cuenta que el exalcalde Medina Carvajal estuvo enterado de lo que ocurría con el contrato y la inconsistencias que se presentaban, permitiendo que avanzara el proceso y celebrando el contrato.

A estas tres personas les fueron imputados los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, al contratista externo se le formuló cargos por falsedad en documento privado y violación de datos personales.