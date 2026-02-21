Regionales

Juez condena a alias El Obrero por asesinato de cuatro personas en Boyacá: crímenes fueron declarados de lesa humanidad

Recibió 27 años de prisión por estos homicidios.

Redacción Semana
21 de febrero de 2026, 12:45 p. m.
Martillo de juez. Imagen de referencia.
Martillo de juez. Imagen de referencia. Foto: Publicaciones Semana GUILLERMO TORRES

Un juez penal de circuito condenó este sábado, 21 de febrero, a 27 años y 6 meses de prisión a un sujeto, identificado como Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido por el alias de El Obrero, tras hallarlo culpable de los crímenes de cuatro personas entre los meses de febrero y marzo de 2003, en Boyacá.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta condena se produjo tras la valoración de los elementos materiales presentados por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, lo que comprobó su participación.

El hombre fue capturado en la localidad de Bosa. Foto Getty.
Alias El Obrero fue condenado a 27 años de prisión. Foto Getty. Foto: Getty Images
“Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, un juez penal de circuito condenó a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, alias El Obrero, a 27 años y 6 meses de prisión por el crimen de cuatro personas entre febrero y marzo de 2003, en Boyacá”, comunicó el ente investigador.

Asimismo, en las investigaciones, las autoridades pudieron determinar que alias El Obrero hizo parte de una estructura sicarial denominada ‘Las Especiales’ o ‘Urbanos’, vinculada a las Autodefensas Campesinas de Casanare. De igual manera, señalaron que fueron estos criminales los que cometieron homicidios selectivos dentro de un plan dirigido contra personas señaladas de colaborar con organizaciones armadas ilegales o consideradas una amenaza para la convivencia.

“Las pruebas indican que Arteaga Plazas, haciéndose pasar como vendedor de minutos de celular, participó en los homicidios de tres hombres y un adolescente, los cuales fueron perpetrados en la vía Tunja–Arcabuco; en el alto de Cucaita, entre Tunja y Villa de Leyva; y en el sector Las Gemelas, en la vía Tunja–Paipa. Estos hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad”, explicó la Fiscalía.

La sentencia fue emitida bajo la Ley 600 de 2000 por el delito de homicidio agravado y notificada en el centro carcelario donde el condenado permanece recluido por otros procesos.

Noticias Destacadas