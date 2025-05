Justicia absuelve a personero de Chiquinquirá acusado de “pagar” por el cargo y de amenazar a su expareja: “Fallo fue absolutorio y ratifica mi inocencia”

En medio del proceso judicial, la Fiscalía General de la Nación no logró probar la presunta responsabilidad penal Fajardo. “El juzgado promiscuo penal de Santa Rosa de Viterbo me declaró inocente, ya que en ningún momento la Fiscalía logró demostrar que yo fuera autor de esos delitos que se me imputaron y por los cuales fui acusado”, aseguró Fajardo.

Fajardo también señaló a su expareja y madre de su hijo, Daniela Albarracín, de haber participado en lo que llamó “un juego” de desprestigio en su contra. “Se demostró que no hubo corrupción en ningún cargo público que he desempeñado, ni delitos de amenazas, ni constreñimiento, ya que ella decía que yo la constreñía y amenazaba para que no denunciara la supuesta compra de cargos”, sostuvo a SEMANA.

La génesis del proceso

En su defensa, cuando fue consultado por SEMANA en febrero de 2024, Fajardo negó rotundamente haber incurrido en alguna irregularidad. “No es cierto que haya comprado ese concurso, no hay prueba de ello. Prueba de eso es que yo me presenté a la Personería desde el año 2015 y no quedé. Luego de eso me preparé, hice posgrados, tuve experiencia profesional, y me volví a presentar y gané”, explicó. Aclaró, además, que no existe ninguna queja disciplinaria ni pronunciamiento por parte de la Procuraduría frente a las acusaciones.