Katherine Miranda contesta duro a los ataques del ministro de Salud: “Saque todo lo que huela a verde del Gobierno”

Como se sabe, el tema principal que se trató en esa cita tenía que ver con la criticada reforma para ese sector. El exmandatario le pidió al gobierno retirar el proyecto. Y el No fue rotundo.

Polémica declaración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la Alianza Verde: “Uno no puede tener representación en el Gobierno, representación a través del SENA, a través de institutos como el Icetex y hacer oposición”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6A1bkDbGkx

Cuando le preguntaron si eso era un mensaje a la Alianza Verde, aseguró que “uno no puede tener representación en el Gobierno, representación a través del SENA, a través de institutos como el Icetex y hacer oposición”.

Ministro, con total tranquilidad, saque todo lo que huela a verde del Gobierno Nacional. En un país decente, democrático y que respeta la división de poderes, los votos en el Congreso se logran con argumentos, no por una simple representación en el gobierno. Independiencia…

“Ministro, con total tranquilidad, saque todo lo que huela a verde del Gobierno Nacional . En un país decente, democrático y que respeta la división de poderes, los votos en el Congreso se logran con argumentos, no por una simple representación en el Gobierno. Independencia traducida en deliberación y voto a conciencia es el único camino viable para el Partido Verde”, señaló.

En el Congreso no es un secreto que la Alianza Verde está dividida y que varios de sus militantes no están de acuerdo con las reformas que presentó el presidente Gustavo Petro al Legislativo. Por ejemplo, Catherine Juvinao y Katherine Miranda ha sido una de las férreas opositoras de la reforma a la salud. En el Senado la situación no es diferente con Jota Pe Hernández y Angélica Lozano.