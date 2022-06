La arremetida de Paloma Valencia contra Gustavo Petro por haber buscado al ingeniero

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández compiten por el todo o el nada para llegar a la Presidencia. En medio de esa disputa se han generado fuertes roces entre ambos candidatos y varios líderes políticos han cuestionado el cambio de discurso de Petro, que hace unos meses le pedía a Hernández que hicieran una alianza.

La senadora Paloma Valencia cuestionó fuertemente a Petro por ese cambio de percepción y le criticó que ahora busque catalogar a Rodolfo Hernández como uribista. “Cómo es la cosa: Petro le propone a Rodolfo Hernández que sea su vicepresidente. Él no acepta, pasa a segunda vuelta y ahora Petro dice que es el candidato uribista. Entonces, ¿Petro iba a poner al de Uribe de vice?”, criticó la senadora.

Sobre el ofrecimiento de ser su fórmula vicepresidencial, quien reveló ese hecho fue el mismo Hernández. Según ha dicho, Petro le ofreció “el cielo y la tierra” y le propuso unirse. Le habló de que fuera uno de sus ministros y hasta su fórmula vicepresidencial, según Hernández. “Juntos somos invencibles”, le reiteró Petro al ingeniero en varias reuniones. El líder de la Colombia Humana ha aceptado los encuentros, pero ha negado que le haya ofrecido a vicepresidencia al ingeniero si llega al poder.

Paloma Valencia ha enviado varios mensajes para cuestionar a Petro y su cambio de posición. También evidenció que varios políticos que hicieron parte, o defendieron el proyecto del expresidente Juan Manuel Santos, hoy están con Petro.

“¿Ahora que todo el santismo apoya a Petro; podemos decir que es el candidato de Santos? ¿Y entonces son el continuismo del gobierno de Odebrecht y la mermelada?”, preguntó la congresista.

Precisamente, una de las críticas de ese sector ha sido si Petro realmente es “el cambio”, cuando en el Pacto hay varios que estuvieron en los gobiernos de Juan Manuel Santos. Alrededor del candidato de izquierda han llegado varios exfuncionarios del expresidente y personas cercanas a sus ideas.

Valencia también ha cuestionado que desde el Pacto Histórico hayan señalado un supuesto fraude por parte de la Registraduría, pero que hayan cambiado de percepción cuando resultado les favoreció en las pasadas elecciones legislativas.

“¿Ahora después de haber defendido la Registraduría, de no permitir interventores ni reconteo; ahora que no les conviene el resultado, entonces alegan fraude? ¡Fraude cuando les aparecieron más de un millón de votos y no dejaron ni revisar!”, aseguró la congresista.

La crítica la hizo Valencia porque algunas personas están diciendo que Petro habría obtenido más votos de los registrados en el pasado domingo 29 de mayo.

El Pacto fue uno de los que más alegó un supuesto fraude en las elecciones al Congreso del 13 de marzo. Sin embargo, en el escrutinio fue al sector al que más le aparecieron votos, tanto así, que lograron tener varias curules más, porque les salieron casi medio millón de votos. Ese hecho fue cuestionado fuertemente por los demás partidos, entre ellos el Centro Democrático.

“El Pacto Histórico que defendió los resultados de la Registraduría cuando les aparecieron más de un millón de votos parecen querer abrir un debate sobre los resultados de las presidenciales. Les da miedo la segunda vuelta”, criticó Paloma Valencia en las últimas horas.

Luego de que el Pacto Histórico esperara que Petro ganara en la primera vuelta, el ingeniero ha venido creciendo, y hoy, incluso, cuenta con mejores números que el líder de la Colombia Humana. Según el ‘tracking’ presidencial de La FM, Hernández logró el 52 % y Petro tiene el 44 %.

Además, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para CM&, dejó en empate técnico al ingeniero con el 41 %, mientras que Petro obtuvo el 39 %.