Debido a que no figuró en los primeros lugares de las encuestas, no fue tenido en cuenta para participar en estos eventos.

La crítica de John Milton Rodríguez tras no ser invitado a uno de los últimos debates

Los debates presidenciales fueron la constante en la última semana antes de los comicios electorales, a celebrarse este domingo 29 de mayo y que darán a conocer al próximo presidente de Colombia.

Un gran ausente fue el candidato de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez. En uno de los últimos encuentros, el moderador del evento mencionó la molestia de Rodríguez tras no ser invitado. Sin embargo, explicó la razón para no haberlo tenido en cuenta y era que no figuraba en los primeros lugares de las encuestas que se habían realizado.

La explicación no pareció caer del todo bien a John Milton y mostró nuevamente su indignación. “La democracia no es injusta, lo injusto es inducir a que el 99,95 % de los colombianos voten con base en la opinión del 0,05 % de los posibles votantes encuestados. El debate debe permitir contrastar las propuestas de todos los candidatos para decidir su voto”, escribió en su perfil oficial de Twitter el candidato.

Fueron pocos los debates en los que se le pudo ver al candidato, por lo cual decidió usar ese tiempo para recorrer las regiones y dar a conocer su plan de gobierno y esperar convencer a los colombianos para que le dieran su voto. Y es que la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA reveló que solo el 1 % votaría por Rodríguez, quedando como el quinto candidato con mayor votación, superando a Ingrid Betancourt (quien ya retiró su candidatura) y a Enrique Gómez.

Análisis de las encuestas

En Vicky en Semana, los senadores David Barguil y Rodrigo Lara, el exsuperintendente Jorge Enrique Vélez, y María Andrea Nieto, directora del programa El Control de SEMANA, opinaron sobre la encuesta del CNC.

De acuerdo con el senador Barguil, lo que muestra la encuesta del CNC, así como otras recientes, es que habrá segunda vuelta de elecciones presidenciales, más allá del repunte en las mediciones que ha tenido el candidato Gustavo Petro.

“Quienes pasarán a la segunda vuelta son Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Ese va a ser el escenario (...) Los números de Federico Gutiérrez son sólidos, el crecimiento de Rodolfo Hernández se explica en una baja de Gustavo Petro, en una disminución drástica de Sergio Fajardo y en una reducción de los indecisos que son captados por la candidatura de Rodolfo Hernández, que sin duda sorprende el crecimiento y se ve reflejado en todas las mediciones, pero no le alcanza”, explicó Barguil en Vicky en Semana.

El exsuperintendente Jorge Enrique Vélez coincidió con Barguil en cuanto a que, a pesar del crecimiento que ha tenido Hernández en las encuestas, a este no le alcanzará para llegar a segunda vuelta, tal como dijo que sí pasará con Federico Gutiérrez.

“Estoy viendo que lo que va a pasar esta semana es que, quien va a perder mucho con el ingeniero Rodolfo Hernández, va a ser Petro; pero no le va a alcanzar, es absolutamente imposible porque no tiene la estructura, el histórico (...) La verdad no veo ninguna posibilidad de que el ingeniero vaya a pasar a segunda vuelta, aclarando que va a obtener una excelente votación como le pasó a Sergio Fajardo en 2018″, señaló Vélez.