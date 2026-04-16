La curiosa estrategia de los fleteros para “disfrazar” las motos que utilizan en los atracos de Bogotá

A la cantidad de delincuentes capturados con un vergonzoso historial criminal en su espalda y que pasan por las cárceles en temporadas casi de descanso, se suman los hallazgos de la Policía en Bogotá de los vehículos usados en decenas de atracos y homicidios.

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Los carros y motos aparecen, se repiten en videos de seguridad que registran constantemente los atracos en las calles de Bogotá. Esos vehículos, al igual que los delincuentes, suman historial criminal.

Para ocultar los vehículos, los delincuentes optaron por disfrazarlos. Así como los ladrones se cambian el color del cabello o utilizan documentos falsos, las motos y carros se vistieron de otro tono para movilizarse por la ciudad, escondidos de las alertas generadas por las denuncias y videos de seguridad.

Los bandidos están utilizando acrílicos y plásticos para cambiarles el color a las motos. Así lo logró establecer la Policía en los distintos operativos que adelantó en la capital y que permitieron la captura de criminales en motocicletas alteradas, modificadas y acondicionadas para engañar.

Los delincuentes utilizan acrílicos y plásticos para cambiar de color de las motocicletas. Foto: Suministrada (API)

En video quedó registrado cómo los delincuentes capturados en decenas de hechos criminales en Bogotá se esfuerzan por ocultar no solo su identidad con gorras y tapabocas, sino la plena identificación de los vehículos. Las motos son camufladas con colores distintos a los fijados en las licencias de tránsito y las placas adulteradas.

Otros, con mayor esfuerzo, instalan sistemas mecánicos para mover las placas de las motos y esconderlas al momento de cometer un crimen. Estas jugadas de los bandidos fueron identificadas por los investigadores y ahora parecen un hecho común en las calles de Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió el riesgo para la seguridad de la ciudad, la dinámica de delincuentes que entran y salen de la cárcel, los mismos que continuamente son capturados con un largo historial criminal. Ahora el problema mayor es la cantidad de vehículos usados, repetidamente, en estos hechos.

Policía frustra hurto millonario y desmantela presunta banda ligada al robo de motos. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Los jueces, de acuerdo con las víctimas, deben entender lo que está pasando en las calles y proteger a los ciudadanos, por encima de la prevalencia de una serie de derechos de los procesados que dejan muy clara su intención de mantenerse en la criminalidad y usar los mismos vehículos en sus atracos.