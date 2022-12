La denuncia del concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, por estancamiento de recursos en el San Juan de Dios

En medio de un debate de control político a la administración distrital, el concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, denunció un estancamiento de recursos para la construcción del hospital San Juan de Dios.

Según dijo Vahos, habría demoras iguales o superiores que lo que sucede con la construcción del metro de Bogotá. “En este momento el punto de discordia entre los gobiernos es la reconstrucción o no de la Torre Central del Hospital San Juan de Dios”, afirmó el cabildante del Centro Democrático.

El concejal aseguró que no será posible darle viabilidad a ese centro hospitalario si no se resuelve la intervención de esa torre. El hospital es importante no solo por su valor histórico, sino porque serviría para asistir a 8 millones de ciudadanos que habitan la capital y por eso el reclamo de Ramírez al secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Ramírez cuestionó que hayan pasado tres administraciones en 12 años y que se sigan presentando retrasos en los proyectos. “Los recursos están frenados y al día de hoy se encuentra en la Fase de pre-construcción”, aseguró el cabildante.

En medio de su denuncia, detalló que el retraso se presentaría porque Copasa, la empresa encargada del contrato de las obras, hasta el momento no habría radicado la documentación necesaria que debe presentar al Ministerio de Cultura, por lo que sin este requisito será inviable seguir con el proyecto.

Según el último informe de la interventoría, se han identificado al menos 20 incumplimientos por parte de esa empresa. Y no hay claridad sobre los tiempos de radicación del proyecto por parte de Copasa al Ministerio de Cultura, lo que alarga aún más la ejecución de la obra.

“Sin este requisito es imposible pensar en la reconstrucción del San Juan De Dios. A hoy, los estudios y diseños tienen un avance del 75 %, con un retraso de 16 meses en la fase de pre-construcción”, señaló el concejal.

Ramírez reclamó porque todos los actores habrían contribuido a esos retrasos, ya que estarían involucrados los contratistas, interventoría, Secretaría de Salud y Subred Centro Oriente.

De acuerdo con el concejal, en estos momentos habría 500.000 millones de pesos en el limbo sin posibilidad de que sean movilizados. La única vía es que se declare la caducidad del contrato por los incumplimientos y retrasos que se han presentado.

“Estos retrasos generaron un estancamiento de recursos con lamentables consecuencias. Hay sectores desfinanciados para el presupuesto del año 2023, como seguridad y programas sociales, mientras quedó estancado el medio billón de pesos girado por concepto de vigencias futuras para el San Juan de Dios”, reclamó el concejal del Centro Democrático.

Ramírez Vahos denunció falta de seguimiento y vigilancia efectiva por parte del Sector de Salud, lo que estaría afectado a la ciudad en sus necesidades más urgentes. “Se ha dejado de invertir recursos donde se necesitan. Ese dinero no se puede embolatar más”, pidió el concejal.

El Hospital San Juan de Dios ha sido objeto de múltiples confrontaciones políticas. Cuando fue designada la ministra de Cultura Patricia Ariza pidió que la torre no sea demolida. “Nos permitimos solicitar proteger el Edificio Central del Hospital San Juan de Dios, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y que hoy se encuentra en riesgo de ser demolido por decisión de la alcaldesa de Bogotá D.C., quien otorgó a la Firma Copasa un contrato de Concesión para construir sobre el San Juan de Dios la Nueva UPME Santa Clara”, aseguró la ministra Ariza, luego de que el concejal José Cuesta Novoa le solicitara que el proyecto de recuperación no se detenga.

La ministra del gobierno de Gustavo Petro dijo que están interesados en revisar cómo avanza ese proceso y darle cumplimiento a lo que ordena la ley.

Sin embargo, como denuncia Ramírez Vahos, el contrato está estancado y los recursos retenidos.