La fiscal Luz Adriana Camargo responde qué pasará con el proceso contra Nicolás Petro. Hay suspicacias y realidades, está en juicio

La recién posesionada fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, explicó qué pasará con el proceso que se adelanta en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por presunto enriquecimiento ilícito.

Frente al interrogante de qué opinión tiene frente al caso de Nicolás Petro, Camargo fue prudente y se remitió a explicar cuál será su rol en el ente investigador.

“No le puedo dar una opinión al respecto. Primero porque no conozco el expediente y, además, porque hay que entender muy bien cuál es el rol del fiscal general. Ese rol no es intervenir directamente ni en ese ni en ningún otro proceso”, manifestó.

Y agregó: “La fiscal va a gerenciar los modelos de investigación. Y cuando digo gerenciar no me refiero a que me voy a dedicar a administrar la plata. No. Estoy hablando de priorización, articulación, metodología de investigación, fortalecimiento de capacidades técnicas”, dijo Camargo.

Luz Adriana Camargo. Fiscal General de la Nación. Bogotá Marzo 20 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

La nueva jefe de la Fiscalía se refirió además sobre la continuidad del fiscal Mario Burgos. “Entiendo la preocupación respecto de si el fiscal se va o se queda. Sería una absoluta irresponsabilidad que le anticipara algo al respecto cuando ni siquiera ha empezado el proceso de empalme. Además, la información de la Fiscalía es muy sensible y decidió no hacer el empalme hasta no estar posesionada. No puedo recibir información como una ciudadana, la debo recibir como fiscal general. Igual sucede con mi equipo”, comentó.

Camargo pidió paciencia frente al tema de Nicolás Petro, pero de igual manera resaltó que se trata de un proceso que está bastante avanzado.

“No me voy a referir al caso del hijo del presidente, que, dicho sea de paso, está en una etapa bastante avanzada, en juicio. En Colombia no existe ninguna figura para retirar y modificar acusaciones. Eso ya tiene una dinámica propia y no me voy a referir ni a ese proceso ni a ningún otro. Entiendo que hay procesos de connotación nacional y que son del interés de la prensa”, precisó.

En todo caso, Camargo afirmó “una vez la Fiscalía presenta la acusación, para decirlo en términos muy rápidos, la forma en que normalmente debe concluir eso es a través de una sentencia condenatoria o absolutoria, que la profiere un juez, a partir de lo que le persuade más respecto de las diferentes teorías del caso de acusación o defensa”.

Martha Mancera “ya cumplió su ciclo”

La fiscal Luz Adriana Camargo no trata con rodeos uno de los temas más polémicos de su llegada a la Fiscalía: el futuro en la entidad de Martha Mancera. Como se sabe, la vicefiscal, que fue fiscal encargada unos días, tuvo una fuerte confrontación con el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de estar detrás de manchar su nombre para presionar una elección rápida y que ella no estuviera mucho tiempo a cargo.

Por eso, su permanencia en la Fiscalía era uno de los temas que más curiosidad generaba con el cambio de fiscal. Camargo contestó de manera directa.

“Es una funcionaria que lleva mucho tiempo en la Fiscalía, entiendo que son unos 30 años. Ya tiene una resolución de pensión y sí esperaría que haga uso del buen retiro. Ella ya cumplió su ciclo, estuvo con el fiscal Barbosa, sufrió un desgaste importante en el ejercicio del cargo”, dijo.

La fiscal no quiso profundizar sobre los temas que generaron polémica sobre la gestión de Mancera. “No tengo elementos de juicio distintos a la información de prensa acerca de los temas que usted menciona. No creo que me deba pronunciar sobre esas informaciones”, enfatizó.