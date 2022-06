“La forma de mentir y lavarle la cara a criminales lo acercan cada día más al infierno”: Juan José Lafaurie a Pacho de Roux

El hijo de la senadora María Fernanda Cabal defendió al presidente Iván Duque, criticado por sus opositores porque no presenció físicamente la entrega del informe sobre el conflicto que entregó la Comisión de la Verdad.

Además de ser el hijo de la senadora María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie se ha convertido en una voz joven de la derecha que no ahorra palabras a la hora de lanzar una crítica.

Aunque Lafaurie ha dicho públicamente que no le gusta el Gobierno de Iván Duque y que no lo respaldó en las elecciones del 2018, este miércoles, el joven salió en su defensa tras la ola de críticas que soportó el presidente por no presenciar físicamente la entrega parcial del resultado de la investigación adelantada por la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en el país.

“Padre Francisco de Roux, usted invitó a Duque apenas hace ocho días a la entrega del informe final amañado, Duque le dijo que ya tenía una agenda programada y que por favor aplazara la entrega unas horas para poder asistir. Usted no accedió a la petición y procedió a mentir”, dijo Lafourie.

Padre @FranciscoDeRoux, usted invitó a Duque apenas hace ocho días a la entrega del informe final amañado, Duque le dijo que ya tenía una agenda programada y que por favor aplazara la entrega unas horas para el poder asistir. Usted no accedió a la petición y procedió a mentir. — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) June 29, 2022

A renglón seguido agregó: “Al padre de Roux su forma de pervertir la verdad, mentir, engañar, lavarle la cara a criminales y jugar con los 10 mandamientos de la ley de Dios lo acercan cada día más al infierno”.

La Comisión de la Verdad invitó formalmente a Iván Duque a la socialización del informe a través de un correo electrónico que llegó a la Presidencia el martes 21 de junio a las 4:50 p. m., es decir, a siete días del evento.

Aunque la oposición al mandatario estima que la agenda pudo modificarse, el tema no es tan sencillo cuando se trata de reuniones internacionales.

La familia Lafaurie Cabal ha sido vehemente contra Francisco De Roux. La senadora María Fernanda Cabal recientemente cuestionó el papel de la Comisión de la Verdad, habló de burocracia en la entidad y dijo que se han gastado más de 400.000 millones de pesos. “Falsarios, sinvergüenzas y mentirosos”, aseguró ella.

En otra oportunidad, la congresista uribista invitó al sacerdote, quien dirige la Comisión de la Verdad, “a quitarse la sotana mentirosa”.

“Más allá de la rabia está la gran sorpresa que siento con Francisco de Roux, primero por su investidura ya que él tiene que ser honesto con sus principios, además, por su afán de mostrar al paramilitarismo como el mayor depredador y ocultar 80 años de violencia guerrillera. ¿Por qué ese afán de ocultar a los muertos de la fuerza publica que finalmente han puesto la sangre para la libertad de nosotros?”, afirmó en su momento.

El informe de la Comisión de la Verdad ha generado todo tipo de polémica, incluso, por parte de las víctimas de las Farc, quienes han dicho que no las tuvieron en cuenta a la hora de la elaboración del documento.