Nación

La fórmula que logró llevar internet gratis a más de 4.000 personas en Tunja, Boyacá

Un líder comunal de esa ciudad logró mover el proyecto que llevó internet a familias que no tenían acceso a ese servicio.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 10:14 p. m.
La plaza principal de Tunja, en Boyacá.
La plaza principal de Tunja, en Boyacá. Foto: Getty Images

Mientras la justicia en Colombia trataba de atajar a los responsables de Centros Poblados, el contrato que pretendía llevar internet a las poblaciones más vulnerables, pero terminó en un escándalo de grandes proporciones, en la ciudad de Tunja, en Boyacá, se estaba cocinando una iniciativa que logró llevar internet gratis a más de 4.000 personas.

YouTube video dTtxY3N2A5U thumbnail

Yamir López, líder comunal de la capital boyacense, fue el promotor de esta idea que se logró gracias al esfuerzo de una empresa privada que llevó internet a 110 barrios que nunca contaban con ese servicio de conectividad.

Internet fijo gratis para 100.000 familias: así es el ambicioso plan de Integración Social que transformará la conectividad en Bogotá

“En los barrios de Tunja, en 110 barrios de Tunja, en los salones comunales, logramos llevar este internet para que las comunidades pudiesen allí ejercer ese acceso a esta conectividad tan importante para estas familias”, explicó López.

El líder comunal explicó que este proyecto se obtuvo completamente gratis por el esfuerzo de la empresa privada que se metió la mano al bolsillo para llevar internet a esos salones comunales y hasta las casas de algunos líderes sociales de la región, para expandir el alcance de la conectividad para quienes quieran disfrutar el servicio.

Nación

Sandra Ortiz buscará nuevamente su libertad. Este es el nuevo recurso que presentó la exconsejera presidencial para las regiones

Nación

“No requerimos pocillos”: personero del Catatumbo arremetió contra el Ejército por compras con dineros de la crisis humanitaria

Medellín

Seis familias estuvieron a punto de morir por la caída de una casa en el oriente de Medellín: esta es la historia

Nación

Temblor en Colombia sacude el país este miércoles 21 de enero: epicentro y magnitud

Nación

Contraloría cuestiona a la Cancillería por desestimar alertas del nuevo modelo de pasaportes

Nación

Imputarán cargos a fiscal que habría buscado testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Cartagena

William Dau se despacha contra la Procuraduría tras ser sancionado por irregularidades en millonario contrato para la cárcel de Turbaco

Turismo

El municipio boyacense de clima frío y bellos paisajes, un encantador destino con casi tres siglos de historia

Turismo

El pueblo de Boyacá que tuvo una segunda fundación tras ser destruido por un incendio, un destino ideal para el turismo religioso

Turismo

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

Yamir López detalló que “gracias a la participación de la empresa privada, que nos dio la oportunidad de llevar este internet, como lo he dicho, para mejorar la comunicación, para que en el entorno del desarrollo económico podamos tener ese acceso a la información y a los servicios”.

No
Yamir López, líder social en Tunja, le presentó a la comunidad el ambicioso proyecto que llevó internet a más de 2.000 familias. Foto: No

La alianza entre los liderazgos sociales y la empresa privada en Tunja, Boyacá, también ha dejado otros logros como la donación de 400 millones de pesos en tapabocas durante la pandemia, pero ahora la apuesta es lograr que la gente se mantenga conectada a un servicio que se ha vuelto esencial como el internet.

En junio de 2024, el entonces ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, anunció que cien juntas de acción comunal se iban a convertir en el epicentro del internet para Boyacá, pero los resultados dejaron en evidencia que la empresa privada y los liderazgos sociales permitieron lo que alguna vez el gobierno prometió.

Más de Nación

Una de las denuncias que investiga la Comisión tiene que ver con la postura que ha asumido la fiscal Camargo frente al escándalo de Sandra Ortiz en la UNGRD.

Sandra Ortiz buscará nuevamente su libertad. Este es el nuevo recurso que presentó la exconsejera presidencial para las regiones

Jorge Bohórquez personero de Ocaña

“No requerimos pocillos”: personero del Catatumbo arremetió contra el Ejército por compras con dineros de la crisis humanitaria

Seis familias, evacuadas de sus viviendas en El Pinal, en el oriente de Medellín.

Seis familias estuvieron a punto de morir por la caída de una casa en el oriente de Medellín: esta es la historia

Sismo temblor sismografo Colombia

Temblor en Colombia sacude el país este miércoles 21 de enero: epicentro y magnitud

No

Contraloría cuestiona a la Cancillería por desestimar alertas del nuevo modelo de pasaportes

Monumento a Simón Bolívar en Tunja.

La fórmula que logró llevar internet gratis a más de 4.000 personas en Tunja, Boyacá

Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez

Imputarán cargos a fiscal que habría buscado testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez

William Dau

William Dau se despacha contra la Procuraduría tras ser sancionado por irregularidades en millonario contrato para la cárcel de Turbaco

Mindefensa señaló que una operación evitó la distribución de más de 371.000 dosis de marihuana

MinDefensa respondió tras arancel del 30 % de Ecuador a Colombia: “La cooperación entre Colombia y Ecuador permite resultados”

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas

Noticias Destacadas