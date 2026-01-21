La fórmula que logró llevar internet gratis a más de 4.000 personas en Tunja, Boyacá

Mientras la justicia en Colombia trataba de atajar a los responsables de Centros Poblados, el contrato que pretendía llevar internet a las poblaciones más vulnerables, pero terminó en un escándalo de grandes proporciones, en la ciudad de Tunja, en Boyacá, se estaba cocinando una iniciativa que logró llevar internet gratis a más de 4.000 personas.

Yamir López, líder comunal de la capital boyacense, fue el promotor de esta idea que se logró gracias al esfuerzo de una empresa privada que llevó internet a 110 barrios que nunca contaban con ese servicio de conectividad.

Internet fijo gratis para 100.000 familias: así es el ambicioso plan de Integración Social que transformará la conectividad en Bogotá

“En los barrios de Tunja, en 110 barrios de Tunja, en los salones comunales, logramos llevar este internet para que las comunidades pudiesen allí ejercer ese acceso a esta conectividad tan importante para estas familias”, explicó López.

El líder comunal explicó que este proyecto se obtuvo completamente gratis por el esfuerzo de la empresa privada que se metió la mano al bolsillo para llevar internet a esos salones comunales y hasta las casas de algunos líderes sociales de la región, para expandir el alcance de la conectividad para quienes quieran disfrutar el servicio.

Yamir López detalló que “gracias a la participación de la empresa privada, que nos dio la oportunidad de llevar este internet, como lo he dicho, para mejorar la comunicación, para que en el entorno del desarrollo económico podamos tener ese acceso a la información y a los servicios”.

Yamir López, líder social en Tunja, le presentó a la comunidad el ambicioso proyecto que llevó internet a más de 2.000 familias. Foto: No

La alianza entre los liderazgos sociales y la empresa privada en Tunja, Boyacá, también ha dejado otros logros como la donación de 400 millones de pesos en tapabocas durante la pandemia, pero ahora la apuesta es lograr que la gente se mantenga conectada a un servicio que se ha vuelto esencial como el internet.

En junio de 2024, el entonces ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, anunció que cien juntas de acción comunal se iban a convertir en el epicentro del internet para Boyacá, pero los resultados dejaron en evidencia que la empresa privada y los liderazgos sociales permitieron lo que alguna vez el gobierno prometió.