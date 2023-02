Lo último: La Gata, la polémica empresaria del chance, quedó en libertad por quebrantos de salud

Enilce López Romero, más conocida como La Gata, quedó en libertad. El juzgado sexto de ejecución de penas de Barranquilla ordenó este lunes la suspensión de la ejecución de la pena que existía en contra de la polémica empresaria del chance, de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir.

En la determinación de 35 páginas, el juzgado avaló la petición presentada por la defensa de López Romero frente a su grave esta de salud. Teniendo en cuenta los dictámenes médicos, se señala que la empresaria del chance cuenta con graves enfermedades, las cuales han afectado su calidad de vida.

Jorge Luis Alfonso Lopez, center, deplanes at the police station in Bogota, Colombia, Thursday, Aug. 2, 2012. Alfonso Lopez is a former mayor of Magangue and the son of a controversial businesswoman known as "La Gata', now under house arrest for her ties to paramilitary groups. Alfonso, who is facing murder charges for two men; one a journalist, the other a student, was captured on a farm near Colombia's Caribbean coast, Thursday morning. (AP Photo/Fernando Vergara) - Foto: AP

“(...) se debe tener en cuenta que la señora López Romero, por el paso del tiempo ha estado en privación de la libertad, su detrimento en su salid ha sido abismal y exponencial, al punto que, en la actualidad, tiene cáncer invasivo de tipo pulmonar, cervical y en ovarios, por lo que se puede concluir que su tiempo de vida no será tan prolongado, y como tal se debe salvaguardar su vida, salud y protección especial su dignidad humana, junto con su muerte digna”, precisa la decisión.

En el análisis jurídico del caso, el despacho judicial determinó que la empresaria del chance ya ha estado 17 años de su vida privada de la libertad puesto que fue detenida en 2006. Igualmente, las condiciones que vive actualmente le impiden son claras para concluir que no existe riesgo de reincidencia en la conducta por la que fue sentenciada. “(...) se debe mirar no solo en razón al delito realizado, si no, revisar si la persona, de acuerdo a su personalidad se estaría frente a la reiteración del delito, para el caso en concreto de la señora López Romero, en la actualidad su pronóstico de vida, es mínimo, debido a lo ya comentado por lo que en su estado de salud difícilmente podría cometer otros tipos de delitos, evadir la justicia o no cumplir con las obligaciones”.

Pese a que se advirtió que los delitos por los que fue sentenciada La Gata revisten una gravedad absoluta, puesto que vulneraron la vida y las seguridad pública, no se puede desconocer el hecho que ha cumplido la mayor parte de su sentencia, demostrando “un comportamiento ejempla” como lo indican “sus calificaciones de la conducta, asistido al llamado de los requerimientos del despacho y lo mas importante cumplido su deber como persona privada de la libertad”. El juzgado le ordenó a López Romero firmar una diligencia de compromiso y una caución.

El juzgado señaló que la empresaria ha llevado un proceso de resocialización, prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. López Romero ha estado los últimos años cumpliendo su pena en un centro médico en la capital del Atlántico.

Macayepo está en el corazón de los Montes de María. Para construir la crónica Alfredo Molano y Federico Pardo arrancaron desde El Carmen de Bolivar, epicentro de una región que fue dominada por doña Enilce López, alias la Gata. - Foto: Fotografías: Federico Pardo

En 2011, La Gata fue sentenciada en fallo de segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 37 años de prisión por su participación activa en el crimen de Fabián Ochoa Torres, quien se dedicaba a cuidar el peaje en la vía que comunica los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar, en el departamento de Sucre. El hombre fue atacado en la tarde del 12 de junio de 2000 por paramilitares que lo señalaron de ser informante de la guerrilla de las Farc. En ese momento se concluyó que había sido la determinadora del crimen, por lo que se le endilgó el cargo de homicidio agravado.

“La enjuiciada perpetró el acto sin ningún recato, disponiendo de la vida de otro ser humano y con claro abuso de su posición de patrocinadora y dirigente de las autodefensas, lo que amerita un mayor juicio de reproche”, señaló en su fallo el Tribunal Superior de Bogotá. En esa decisión, que fue ratificada en agosto de 2013 por la Corte Suprema de Justicia, se ordenó indemnizar a la viuda del vigilante.