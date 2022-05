La historia de cómo Dadeiba dejó atrás su pasado violento para impulsar el café

Zoraida Salas tuvo que desplazarse desde la zona rural de Dabeiba a la cabecera del municipio para poder conversar con SEMANA, vía telefónica, y contar parte de su historia. Relató cómo alguna vez tuvo que salir de la región en la que creció y ha vivido toda la vida, debido a los constantes enfrentamientos entre grupos al margen de la ley que no le permitieron continuar viviendo en su territorio.

“En esos tiempos me fui, me alejé de mi hijo porque me tocó separarme de él y dejarlo con mi familia para ir a buscar nuevos horizontes, porque la economía en ese tiempo era muy difícil”, reconoció.

Como bien dice, el único problema a comienzos de este siglo no era la violencia, sino que eso conllevó a otros conflictos, entre ellos la escasez económica.

Dabeiba siempre se ha caracterizado por ser una región rica en café y sus cultivos son ampliamente conocidos, sin embargo, no fue sino hasta hace unos años, gracias a la conformación de los municipios PDET, y a los programas desarrollados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que esa producción cafetera se impulsó y se llevó a otros niveles, como los que han alcanzado hoy, convirtiéndose en una importante región productora de café de alta calidad y llevando sus productos a los principales almacenes de cadena del país.

Dabeiba es uno de los ocho municipios de la subregión de Urabá de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Zoraida reconoció que gracias a los proyectos que se han llevado a cabo en ese territorio, en medio de la gestión del gobierno del presidente Iván Duque, hoy su realidad, y la de muchos campesinos de la zona es distinta y cambió para bien.

“Ahora en este tiempo hay una felicidad total, una satisfacción muy grande por el hecho de haber regresado a la región y ver esos avances. Verme dentro de esto involucrada dentro de este proceso y ser ahora un ejemplo a mis hijos, a los jóvenes y entre mi equipo de trabajo”, afirmó Zoraida.

No solo pudo volver a su región, a reencontrarse con sus hijos, sino que además, poco a poco, logró convertirse en una líder y aportar a ese proyecto caficultor de la región. Hoy Zoraida es la representante legal de Aprocad, la cooperativa que agrupa a unos 370 cafeteros de la zona y con la que han impulsado su producto estrella, y a la vez el de la ART, Paissana, un café de alta calidad que ha logrado llegar a una de las principales cadenas de consumo, no solo de los antioqueños, sino de los bogotanos y de todo el país.

Aunque el proyecto arrancó desde 2018, Zoraida asegura que la visita del presidente Duque en 2020 fue fundamental para impulsar lo que hoy es una realidad. “Este proyecto nació de la visita del presidente Duque a la central del proyecto”, comentó.

Dabeiba hoy no solo han dejado su pasado violento atrás, y sus habitantes han podido volver al territorio, sino que el café, que siempre fue un producto insignia de la región, está alcanzando niveles importantes en términos de producción gracias al Gobierno y aliados empresariales.

Los campesinos hoy saben que cada grano que cultivan y recogen debe ser de la mejor calidad posible. Saben que lo que sale de sus manos terminará en una tasa de café en las principales ciudades del país. Eso cambio completamente, ya que antes ese café solo era comercializado localmente y a precios más económicos, por lo que los campesinos no eran realmente remunerados por su trabajo.

La nueva realidad ha generado un contexto de paz y desarrollo que muchos habitantes de Dadeiba no pensaron cuando hace unos años lo único que escuchaban eran las balas de los fusiles.

Hoy no solo la comunidad está contenta y esperanzada, sino que también muchas personas de regiones aledañas han llegado a vivir a Dadeiba por su contexto de progreso, éxito y superación. Además, esto ha permitido que personas que vivieron la violencia de primera mano como Zoraida, puedan hoy decir que se convirtieron en importantes líderes y hoy son un ejemplo para toda la comunidad y el país.