La historia de Maicol Londoño, el colombiano que sufrió un derrame cerebral en Canadá; su familia está desesperada y pide ayuda

La familia colombiana Londoño Sastre está viviendo una angustiante situación luego de que uno de sus hijos sufriera un derrame cerebral en Toronto, Canadá, por causas que hasta el momento son un misterio. SEMANA conoció esta trágica historia.

Se trata de Maicol Andrey, un joven de tan solo 20 años de edad, que desde hace cinco meses decidió emprender un nuevo rumbo a territorio canadiense sin saber que su peor momento sucedería a miles de kilómetros de sus seres queridos.

De acuerdo con el relato de su madre, este joven nunca sufrió de alguna enfermedad. - Foto: Tomada de Instagram: @maicol_sas2505

Este medio se comunicó con Zulma Sastre, madre del apasionado fisicoculturista nacido el 5 de febrero en Granada, Meta, quien relató que un día después del cumpleaños de su hijo en este 2023 sufrió un desmayó mientras departía con sus amigos.

Desde ese momento, Maicol Andrey no ha vuelto a ver la luz del sol y sus familiares están desesperados sin tener ningún pariente en esa ciudad, por lo que han hecho hasta lo imposible para que su progenitora logre viajar hasta donde él está, por medio de una visa humanitaria.

Su madre cuenta que su hijo sueña con tener un gimnasio. - Foto: Tomada de Instagram: @maicol_sas2505

“Yo hablé todo el día (6 de febrero) con mi hijo y sobre las 10:00 de la noche recibí la llamada de un tercero diciéndome que algo había pasado (...) después de comer él le manifestó a sus amigos que se sentía mal, y después de vomitar perdió el sentido”, contó la mujer.

De inmediato, los compañeros del colombiano lo trasladaron a una clínica cercana, pero posteriormente fue remitido al Hospital Western Toronto, por su condición de salud, donde le diagnosticaron derrame cerebral severo.

El joven se encuentra en coma inducido. - Foto: Suministrada a SEMANA - Zulma Sastre

“Ahí de inmediatamente le hicieron una cirugía, donde aún conserva el drenaje y le están haciendo exámenes a través de la uretra porque no se sabe si hay un vaso sanguíneo que está haciendo mala presión o está roto (...) a mí me tienen en autorización vía telefónica con un traductor porque no hay nadie autorizado allá de firmar papeles”, mencionó la madre de Maicol.

Este joven llegó a Canadá el pasado 13 de octubre de 2022 con el fin de estudiar inglés y en sus ratos libres se dedica a realizar domicilios o entrenando en un gimnasio, pasión que lo ha caracterizado desde que prestó el servicio militar en la ciudad de Villavicencio, Colombia, donde vivía con su madre.

Pese a su buen desempeño en la Armada, no decidió continuar con la carrera. - Foto: Tomada de Instagram: @maicol_sas2505

“El jueves (9 de febrero) me llamaron que le iban a hacer cambio de sedante, que porque el cerebro no puede durar tanto tiempo con el mismo sedante y que le iban a bajar el sedante cada dos horas para hacerle pruebas de reacción al cerebro. (...) en medio de ese procedimiento, él (Maicol) reacciona y se quita el tubo que está en la garganta, lo que genero que generó que los ácidos del estómago se le pasaron a los pulmones y ahora tiene infección porque ya le ha dado fiebre”, detalló la mujer.

Ante esta difícil situación, Zulma se comunicó con la Cancillería de Colombia en Canadá, con el fin de buscar apoyo para su viaje, pero la respuesta de la cónsul la puso más inestable, mientras los minutos para volver a ver a su hijo se vuelven complejos.

La recuperación de este joven podría durar 6 meses. - Foto: Tomada de Instagram: @maicol_sas2505

“Yo hablé con esa señora (cónsul), pero ella me dice que no me puede ayudar a nada, que porque solo es apoyo de interacción de cuando yo vaya ella me ayuda con fundaciones. Pero es que yo no tengo a dónde llegar, a mí me ofrecen habitaciones por 1.700 dólares, yo no tengo toda esa plata, además de la alimentación”, recalcó.

La angustiada madre ya radicó todos los papeles para la visa humanitaria, pero denuncia que no es fácil; a propósito del depósito que le pidió Canadá de 20 millones de pesos para ingresar al país. Ella está a la espera que el próximo lunes 13 de febrero la llamen para seguir con el procedimiento de su documentación.

Ante estos momentos de dolor, los familiares, amigos y demás conocidos de Maicol Andrey están reuniendo fondos suficientes, con el fin de ayudar a su madre para que así pueda viajar lo más pronto posible para estar pendiente de su hijo. Hasta el momento llevan 6 millones de pesos recaudados.

Además, en Canadá abrieron una página (GoFundme) en la que cualquier persona puede hacer aportes económicos, así como también están recibiendo ayudas a través de transferencias al número 488420180876 Ahorros Davivienda.