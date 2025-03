Hasta los puestos de control que hace la Policía tienen un decálogo. Cuántos uniformados presentes, los conos, los señaladores, todo lo necesario para que los conductores sepan que están siendo requeridos por la autoridad y no por un grupo criminal; sin embargo, ahora resulta muy complejo diferenciarlos, más cuando sus anfitriones han hecho parte de la Policía.

Pero no eran simples actores con la capacidad de simular o disfrazarse de policías. Ante la presencia de los uniformados, utilizaron las armas de fuego, que no eran falsas, y atentaron contra la vida de los policías. La autoridad respondió y la actuación no incluyó la experiencia que sí tenían los policías reales.