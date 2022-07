Fue capturada alias Tania, quien habría secuestrado a 20 soldados y asesinado a un subteniente

“Esa fue la orden que me dieron, que lo matara. Me llevaron por allá para ajusticiar a un subintendente”, dice alias Tania en una llamada que fue interceptada por las autoridades y que hoy forma parte del material probatorio en su contra.

En medio de la conversación que sostiene con un hombre que los investigadores del Gaula de la Policía identifican como “desconocido”, la mujer menciona los hechos que ―hasta para ella, con cinco años dentro de la organización criminal― fueron crueles. “El mando me dijo ‘hágalo usted’ y yo me puse a hacer eso y ahora no duermo y tengo unas pesadillas horribles”, describe.

Alias Tania en realidad se llama Leidy Vanessa Bolaños Anacona y es cabecilla de escuadra del grupo armado residual columna móvil “Urías Rondón”, que delinque en el municipio Tumaco, Nariño, según información suministrada por el Gaula Élite de la Policía Nacional; en articulación con personal de la seccional de inteligencia policial, tránsito y transporte, Dijín y Fuerza Área, junto con la Fiscalía General, entidades que trabajaron en la captura de la mujer.

Ella indica en la grabación que el uniformado que asesinó primero estuvo bajo su custodia en calidad de secuestrado. “Es un subteniente, jovencito estaba. Dijeron que le diera agua, comida, que lo cuidara, y al rato me lo llevaron, estaba en una carretera y me dijeron: ‘bueno, hágale el favor usted que a él ya no se le puede perdonar la vida’”, narra advirtiendo que seguramente otro de los cautivos correría con la misma suerte.

Su víctima fue el subteniente del Ejército Nacional Cristián Sebastián Calderón en septiembre del 2021, quien se encontraba realizando estudios para pavimentar una vía que beneficiaría a la comunidad en zona rural de Sevilla, Valle del Cauca. En otro hecho, se investiga su presunta participación en la muerte de los patrulleros Ricardo Andrés Álvarez Cárdenas y Richard Steven Valdés Anacona, en julio del 2021, los cuales se encontraban acompañando un proceso para restitución de tierras en el corregimiento San Rafael, zona rural de Tuluá, Valle.

Alias Tania fue capturada en Nariño - Foto: Policía Nacional

Tania solo tiene 21 años, desde que tenía 16 años forma parte de la organización delincuencial. “Con una trayectoria criminal de 5 años en la organización delincuencial, ella habría participado en el secuestro de 22 soldados que desempeñaban funciones de desminado humanitario en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca”, afirma en Gaula a través de un comunicado. Esos hechos se presentaron en septiembre del año 2020.

También se investiga su presunta implicación en el atentado que sufrieron tres líderes indígenas pertenecientes al resguardo Awá Inda Sabaleta en Tumaco, los cuales fueron asesinados el pasado 03 de julio al término de una reunión.

Tras siete meses de investigación, se dio la captura en la vía que conduce de Pasto al municipio de Chachagüí ,Nariño. Fueron jornadas enteras de actividades de inteligencia “que permitió a nuestros investigadores del Gaula establecer un puesto de control sobre la vía donde fue capturada por los uniformados cuando se desplazaba en una camioneta”, manifestó la entidad.

La joven inició su trayectoria criminal en la compañía Dagoberto Ramos en el departamento del Cauca, donde se destacó por su “capacidad beligerante, al punto de ganarse la confianza de alias Mayimbu, jefe de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país, quien fue abatido por las autoridades”, describen en el reporte policial, además cuentan que entre los años 2019 y 2021 pasó a engrosar las filas de la compañía Adán Izquierdo, donde también ganó la confianza de su cabecilla alias Óscar Barreto, el cual, una vez asumió el mando de la columna móvil Urías Rondón, la llama para que asuma como cabecilla de escuadra, enfermera de combate y compañera sentimental hasta el momento de su captura.

En la actualidad, bajo las órdenes de alias Barreto, cabecilla principal de esta organización al margen de la ley, la capturada vendría ejecutando homicidios selectivos en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco (Nariño), donde libran una cruenta confrontación con el grupo delincuencial Iván Ríos o Los Contadores.

Alias Tania fue capturada en Nariño - Foto: Policía Nacional

Tania sería la responsable de promover la estrategia política de masas en este municipio, para movilizar y generar confrontaciones entre la comunidad y la fuerza pública, con el fin de entorpecer la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en la zona.

La mujer fue puesta a disposición de la fiscalía general por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, secuestro simple y homicidio agravado.