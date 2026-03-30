La ‘jugadita’ para posesionar a Wadith Manzur en el Senado pese a su detención por caso UNGRD

SEMANA conoció un documento de 10 páginas que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le envió a la presidencia del Senado de la República para que resuelva qué va a pasar con la posesión de Wadith Manzur después de que fue enviado a la cárcel por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Al despacho del magistrado Misael Rodríguez, responsable de investigar a los seis legisladores de la Comisión de Crédito Público en este escándalo, llegó un derecho de petición de un ciudadano identificado como Francisco Javier Araujo, quien nación en Cereté, Córdoba, solicitando que se garantice la “posesión de senador electo” en el caso de Manzur.

Así se registró el ingreso de Wadith Manzur a su lugar de reclusión por el escándalo de corrupción en la UNGRD

El principal argumento de Araujo para que se de ese acto el próximo 20 de julio es que, “a la fecha, no existe sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo que se mantiene incólume el principio de presunción de inocencia”.

Como respuesta a esa petición, el magistrado Misael Rodríguez ordenó que se le informe al solicitante que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra el congresista del partido Conservador, Wadith Manzur.

Karen Manrique y Wadith Manzur capturados tras la orden de la Corte para enviarlos a la cárcel por el caso UNGRD. Foto: No

Así mismo, le explicó que “la Ley 600 de 2000 reglamenta, en su artículo 359, que, cuando se imponga ese tipo de medidas de aseguramiento en contra de un servido público, se dispondrá solicitar a la autoridad competente que proceda con la suspensión en el ejercicio del Cargo”.

La Corte Suprema también indicó que esa orden de detención contra Manzur fue notificada a la Cámara de Representantes, cargo que ocupada en la actualidad, para que procedieran con lo dispuesto por la ley. Pero el político de Montería, Córdoba, ahora salió electo para llegar al Senado de la República.

Por eso, el profesional de la Sala de Instrucción, Hollman Fuentes, explicó en el documento que sobre el acto de posesión y el alcance de la medida de aseguramiento, no habrá ningún tipo de pronunciamiento teniendo en cuenta que la Corte Suprema no tienen atribuciones consultivas o emisiones de conceptos para este tipo de casos.

Sin embargo, la Corte redirigió la petición al presidente del Senado, Lidio Arturo García, y a la Mesa Directiva, para que se pronuncien sobre el futuro de la posesión de Wadith Manzur en el Senado, después de que terminó en la cárcel por uno de los mayores escándalos de corrupción en el Gobierno Petro.