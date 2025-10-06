Suscribirse

Arauca

La millonaria recompensa del MinDefensa por ataque del ELN en Arauca: un soldado muerto y seis heridos

El atentado con explosivos ocurrió en un cantón militar situado en Puerto Jordán, Arauca.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

6 de octubre de 2025, 11:52 a. m.
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.
Ataque a la base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: Ejército API

Por medio de su cuenta en la red social X, Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, rechazó categóricamente el atentado con explosivos del que fueron víctimas varios soldados en un cantón militar en Puerto Jordán, Arauca, durante el pasado domingo, 5 de octubre.

El saldo de este hecho fue de un soldado muerto y seis más heridos que fueron trasladados hasta Yopal, Casanare, donde reciben atención médica especializada.

“Rechazo con absoluta contundencia el ataque terrorista perpetrado por el cartel del ELN contra el cantón militar de Puerto Jordán, Arauca. Estos hechos cobardes buscan intimidarnos, pero solo fortalecen nuestra determinación de defender a Colombia y mantener la ofensiva contra la criminalidad”, precisó Sánchez.

El uniformado que fue asesinado por el ataque guerrillero fue identificado por las autoridades como José Henry Ceballos Moreno, quien murió debido a la gravedad de las lesiones.

Contexto: Seis soldados heridos y uno muerto tras ataque con explosivos en base militar de Puerto Jordán, Arauca
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: Ejército API

El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que hay una millonaria recompensa por los responsables de este nuevo hecho terrorista contra el Ejército Nacional de Colombia.

“Hasta 200 millones de pesos de recompensa que permita identificar y capturar a los autores materiales de este vil atentado terrorista. Este cartel criminal del ELN sigue atentando contra la vida de los colombianos y la estabilidad en la región. Este crimen no quedará en la impunidad: las operaciones continúan y cada responsable será identificado y puesto a disposición de la justicia. Arreciamos ofensiva”, detalló.

Contexto: Fuertes combates entre Ejército y ELN en Arauca dejan un guerrillero muerto: esto se sabe
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: Ejército API

De igual manera, compartió un cartel con los guerrilleros más buscados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que figura Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García; Israel Pineda Ramírez, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, por quienes ofrecen una jugosa recompensa.

“¡Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen! Contra el crimen: 314 358 7212 -Línea 107- 157 - GAULAS: 147 – 165 - Reclutamiento infantil: 141 ¡Absoluta reserva!“, finaliza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esto es lo que se necesita ganar en Chicago para vivir cómodamente, según un nuevo reporte financiero

2. “Rectifique”: congresista Álvaro Rueda responde al ministro Eduardo Montealegre, quien lo señaló en SEMANA de “dilatar” el proyecto de paz total

3. Destapan mensaje completo por el que B King denunció a Marcela Reyes en la Fiscalía: “A la orden”

4. Papá de soldado muerto aclara en vivo versión de Petro sobre supuesto suicidio por amor: “¿Es más hombre que mi hijo?"

5. Esto dijo Ramón Jesurún sobre el amistoso de Colombia vs. Portugal: dio respuesta oficial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AraucaELNmindefensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.