Por medio de su cuenta en la red social X, Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, rechazó categóricamente el atentado con explosivos del que fueron víctimas varios soldados en un cantón militar en Puerto Jordán, Arauca, durante el pasado domingo, 5 de octubre.

El saldo de este hecho fue de un soldado muerto y seis más heridos que fueron trasladados hasta Yopal, Casanare, donde reciben atención médica especializada.

“Rechazo con absoluta contundencia el ataque terrorista perpetrado por el cartel del ELN contra el cantón militar de Puerto Jordán, Arauca. Estos hechos cobardes buscan intimidarnos, pero solo fortalecen nuestra determinación de defender a Colombia y mantener la ofensiva contra la criminalidad”, precisó Sánchez.

El uniformado que fue asesinado por el ataque guerrillero fue identificado por las autoridades como José Henry Ceballos Moreno, quien murió debido a la gravedad de las lesiones.

Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: Ejército API

El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que hay una millonaria recompensa por los responsables de este nuevo hecho terrorista contra el Ejército Nacional de Colombia.

“Hasta 200 millones de pesos de recompensa que permita identificar y capturar a los autores materiales de este vil atentado terrorista. Este cartel criminal del ELN sigue atentando contra la vida de los colombianos y la estabilidad en la región. Este crimen no quedará en la impunidad: las operaciones continúan y cada responsable será identificado y puesto a disposición de la justicia. Arreciamos ofensiva”, detalló.

De igual manera, compartió un cartel con los guerrilleros más buscados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que figura Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García; Israel Pineda Ramírez, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, por quienes ofrecen una jugosa recompensa.