Increíble: los saboteadores interrumpieron 13 veces al presidente Iván Duque en el congreso, ¿por qué tanto irrespeto?

El discurso de instalación del Congreso del presidente Duque parecía estarse registrando frente a un salón de adolescentes y no ante el pleno de los parlamentarios de Colombia. El primer mandatario tuvo que interrumpir sus palabras por cuenta de los gritos y el abucheo de los congresistas.

El ambiente se vivía caldeado en el recinto del Congreso, pero se percibía menos en las pantallas de los colombianos que seguían esas palabras por televisión.

De repente, se escuchó una voz que lo interrumpió. “Senador, le pido el favor que haga uso de la palabra cuando sea el espacio de la oposición. Excúseme, si esa es la forma que tiene le pido el favor a la seguridad del Congreso que se encargue de prestar el orden”.

Presidente Iván Duque en la instalación del congreso 2022 - Foto: Guillermo Torres

La voz del actual presidente del Senado, Juan Diego Gómez, se fue poniendo más seria. “Esa no es la forma en el recinto de la plenaria del Congreso de la República. No son amenazas, es real, me da pena con ustedes, pero es real. Les pido el favor que guarden compostura, senador Iván, por favor, apenas el presidente termine tienen 20 minutos para que hagan sus intervenciones, no tienen problema”, agregó.

MENTIROSO le gritan en el congreso a @IvanDuque pic.twitter.com/ySKb9hmFNs — Alexa Rochi 🤨 (@AlexaRochi__) July 20, 2022

Lo que no se veía por las cámaras era que mientras el presidente daba su discurso, la bancada de la izquierda, del Pacto Histórico, ondeaba carteles e imágenes alusivas a los líderes sociales asesinados en los últimos años. Durante gran parte del discurso no los bajaron.

Momentos de las interrupciones

La primera interrupción ocurrió cuando el mandatario se refirió a la regularización de más 1,3 millones de hectáreas y la entrega de más de 50.000 títulos de propiedad rural, y lanzó una pulla sobre el tema de la expropiación.

“Este proceso de equidad lo demostró y nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo, sin expropiaciones ni prejuicios, viendo la alegría de cada nuevo propietario que construye sus sueños. Ese compromiso indeclinable de la paz con legalidad avanzó en los territorios, mientras mantenemos un compromiso irrestricto con la generación de oportunidades”, aseguró.

Posteriormente, al referirse al apoyo institucional y financiero a la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, el jefe de Estado habló de las víctimas y fue nuevamente interrumpido.

“Es con hechos, con decencia, con patriotismo y con lealtad a la República como he gobernado a Colombia. ¡Que viva Colombia!: presidente Iván Duque - Foto: Guillermo Torres

“Todas las víctimas sean incluidas y se instale en la sociedad un debate nacional que nos permita alcanzar una verdad sin sesgos, reafirmando que la violencia nunca ha sido ni será una alternativa viable en Colombia. Y, óigase bien, que no existe causa objetiva alguna que justifique un crimen, muchos menos apelando a falsas teorías que adecúan de manera amañada la palabra revolución”, señaló.

Un tercer momento en el que el mandatario debió hacer una pausa en su discurso por los gritos fue cuando defendió las inversiones de su Gobierno para los jóvenes:

“Atendimos el clamor de los jóvenes por una mejor educación, con una respuesta sin precedentes, asignando un presupuesto histórico y otorgando la matrícula gratis a más de 720 mil estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas de Colombia. ¡Esta es la mayor conquista de gobierno alguno con los jóvenes en las últimas décadas en Colombia!”, dijo.

Fue interrumpido por cuarta ocasión cuando mencionó el tema de la equidad de género y la participación de la mujer en su gabinete ministerial:

“En este camino, apreciados Congresistas, hacia la equidad, las mujeres han sido protagonistas. Colombia contó por primera vez con una mujer vicepresidenta. Gracias, doctora Marta Lucía Ramírez. Colombia también consolidó por primera vez un gabinete prioritario. Y, además, con propósito firme y determinación, puso a la mujer, de manera estructural, en la política de equidad”, dijo.

Al momento de defender la gestión de su administración para sanear el sistema de salud, también fue interrumpido entre aplausos de quienes lo respaldaban y gritos de quienes, desde la oposición, rechazaban su discurso.

“Nuestro Gobierno también hizo el compromiso de saldar la deuda histórica con la salud, un punto de avance. El Acuerdo de Punto Final es la demostración de que es posible un sistema de salud con finanzas sanas, que demostró su fortaleza ante la llegada de la pandemia, una de las mayores crisis en la historia de la humanidad”, aseguró.

“A la siguiente administración y al Presidente Electo Gustavo Petro le deseamos éxito en su gestión. Nuestra prioridad es y siempre será Colombia. ¡Es y será siempre Colombia!”: Iván Dque. - Foto: SEMANA

El mandatario hizo una defensa de la inversión social hacia los menos favorecidos: “Somos el Gobierno que, en medio de estas dificultades, el año pasado sacó a más de un millón 400 mil personas de la pobreza monetaria, y en el último año logró el menor registro en los últimos 16 años en el índice de pobreza multidimensional. ¡Y con hechos, con solidaridad en el corazón y equidad en la mente, somos el Gobierno que más inversión les ha asignado a programas sociales en sus veinte años de su existencia!”, en ese momento, nuevamente se escucharon gritos de congresistas de la oposición y aplausos de quienes lo apoyaban.

Otro momento que produjo una interrupción en su discurso fue cuando el jefe de Estado se refirió al plan de inversiones para las vías terciarias: “Esos hombres y mujeres que labran nuestro campo, hoy ven también otra deuda histórica que comenzó a saldarse. La de las vías terciarias para sacar sus productos a las ciudades y de las que hemos mejorado y mantenido más de 20 mil kilómetros. Para ellos, como para todos los colombianos, nos dedicamos a concluir, concluir y concluir”, señaló.

El tema de la transición a energías renovables no convencionales también fue otro de los temas de la intervención del mandatario que produjo gritos de la oposición: “Y, con proyectos adjudicados y en construcción, estaremos dejando una hoja de ruta para más de 4.500 al año 2023. La transición energética empezó y se expandió en nuestro gobierno, y dejamos a Colombia en un indiscutible papel de liderazgo regional”.

Cuando el presidente Duque defendió la política de su Gobierno para la conexión a internet a las diferentes regiones, desde algunas curules de congresistas de la oposición se escucharon algunos reclamos.

“Buscamos conectar a más colombianos, con subastas de espectro y la Ley TIC, donde pasamos de 12 millones de conexiones en tecnología 4G en el año 2018, a más de 29 millones en el año 2022. Sin embargo, nos queda el reto de llegar a más municipios, con una red que cierre por completo estas brechas. La conectividad ha sido, es y será una genuina herramienta de equidad”, indicó el mandatario.

Pero uno de los temas que más encendió los ánimos fue el relacionado con el crimen de líderes sociales en el país: “Precisamente, ha sido el narcotráfico, los cultivos de coca, la corrupción y los grupos armados ilegales los verdaderos enemigos y los culpables de los asesinatos de nuestros líderes sociales. Es una realidad que nos llena de dolor”, dijo el jefe de Estado mientras le gritaban “¡mentiroso!”.

Pero también lo fue cuando habló de los migrantes venezolanos, ahí se volvieron a confundir los gritos y los aplausos, especialmente cuando se refirió a la dictadura en el vecino país: “A ellos, y a todos los venezolanos, les decimos que aquí estamos quienes creemos en las instituciones, y que son solo las elecciones libres la única manera como debe retornar la esperanza a Venezuela”, señaló.

Poco antes de la finalización del discurso y de declarar formalmente instaladas las sesiones del Congreso de la República, el presidente Duque fue nuevamente objeto de gritos de rechazo y de aplausos de quienes respaldaron su gestión. Y sucedió cuando se refirió al nuevo Gobierno: “A la siguiente administración y al presidente electo, Gustavo Petro, le deseamos éxito en su gestión. Nuestra prioridad es y siempre será Colombia. ¡Es y será siempre Colombia!”.

Y cuando terminó su intervención dijo: “es con hechos, con decencia, con patriotismo y con lealtad a la República como he gobernado a Colombia. ¡Que viva Colombia! Declaro instalada la sesión del Congreso para el año 2022-2023″.

El discurso del presidente Iván Duque estuvo enmarcado por los carteles que pasaron rápidamente a la agresión: “¡Mentiroso!”, le gritaron al mandatario. Mientras tanto, en Twitter, las redes se encendían. Los parlamentarios del Pacto Histórico llenaban esa plataforma con burlas y críticas al primer mandatario. Hasta Piedad Córdoba, quien se encuentra en la UCI de la Clínica Rosario de Medellín, se sumó. Publicó una imagen de Los Simpsons para hablar del “metaverso” del presidente Duque.

El mensaje que congresistas como Wilson Arias, Mafe Carrascal e Iván Cepeda repetían era el mismo: “mentiroso”. A los parlamentarios uribistas, algunos twitteros comenzaron a insultarlos sin razón. “Parásitos”, “Zanganos”, decían algunos de los mensajes de Twitter.

Rodolfo Hernández, quien fue uno de los críticos del discurso del presidente, también dejó un mensaje de sorpresa frente a lo que se vivió en el Congreso: “tiene más orden una corraleja que la sesión de apertura del Senado, pobre de mi país”, afirmó.