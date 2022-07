La pelea por la dirección administrativa de la Cámara de Representantes, ¿qué está en juego?

Más allá de la disputa por la presidencia de la Cámara de Representantes, hay una pelea que ha pasado de agache pero que podría llegar a ser igual de importante.

Se trata de la dirección administrativa de la Cámara, que se encarga de manejar los recursos y por lo tanto gran parte de la burocracia que se mueve en la cámara baja del Capitolio.

El director administrativo tiene en su poder el pago de los salarios de los congresistas, hace los contratos de las camionetas blindadas de los parlamentarios, la gasolina, los viáticos, cualquier tipo de arreglo o contratación, entre otras importantes tareas.

Actualmente ese cargo está en manos de John Abiud Ramírez, exalcalde de Girón, Santander y quien es cercano al Partido de la U, ya que la colectividad históricamente ha tenido ese cargo. Ramírez está en la lista de los nuevos aspirantes y hasta hace muy poco todo estaba dado para que continuara allí.

Sin embargo, la pelea por la Cámara de Representantes, en la que se metió de lleno el Partido Liberal, ha generado complicaciones en ese cargo, que normalmente no tenía mayor disputa.

A Ramírez le salió competencia. Se trata de Miguel Ángel Sánchez, secretario general del Partido Liberal y quien es cercano al expresidente César Gaviria, tanto así, que él también estuvo en la reunión que tuvo el expresidente con Gustavo Petro en Florencia, Italia, el pasado sábado.

Le creo genuinamente al Presidente @petrogustavo cuando nos convoca a construir un gran escenario de entendimiento nacional, para buscar senda común de progreso y bienestar. Allí estaremos los liberales @PartidoLiberal, para darle sustento al gobierno de las reformas y el cambio pic.twitter.com/W7KvBJP9e8 — MIGUEL ANGEL SANCHEZ (@MiguelSanchezVz) July 9, 2022

Una de la grandes dudas es si la designación de ese cargo se conversó en ese encuentro. Aunque el presidente de la República no tiene incidencia directa sobre quién resulta elegido, es claro que, como en los demás cargos del Congreso, su visto bueno es fundamental.

Las fuerzas políticas del nuevo Congreso generaron nuevas dinámicas sobre esta dirección. Los liberales quieren aprovechar el momento y la cercanía con el nuevo mandatario para lograr obtenerlo y competírselo a La U. Por otro lado, aunque en un comienzo se pensó que la colectividad que dirige Dilian Francisca Toro entraría a la coalición de gobierno, recientemente se han moderado y analizan la independencia.

Varios congresistas y funcionarios del Congreso consultados por SEMANA, reconocieron que uno de los propósitos de esta jugada por parte del Partido Liberal sería tener por lo menos una de las direcciones a las que están aspirando. Es conocido que los rojos le están apostando de lleno a la presidencia de la Cámara este primer año, por lo que si ese cargo no se logra, por lo menos quisieran tener la dirección administrativa.

Un detalle importante en la puja es que La U anunció, desde hace un tiempo, alianzas en el Congreso con Cambio Radical, por lo que ambas bancadas se unirían para que el cargo continúe en manos de esa colectividad. Del otro lado, el Pacto Histórico, que ahora tiene un mayor número de congresistas, también podría jugar un rol fundamental en esa pelea decidiendo qué fuerza resulta elegida, ya que no han manifestado interés en la dirección administrativa.

Las próximas horas serán determinantes porque para este miércoles se tiene programada una reunión de compromisarios de las distintas bancadas en la que se revisarán los acuerdos y se definiría el tema de la presidencia de la Cámara. Por supuesto, el tema de la dirección también se tratará allí.

En los pasillos del Capitolio se habla de que si los liberales logran la presidencia de la Cámara, la dirección administrativa se mantendría en manos de La U y lo más posible es que Ramírez siga sin problema en el cargo. Dependerá en gran parte de qué tanto estén dispuestos a ceder líderes cercanos al Pacto Histórico, que también quieren la presidencia de la Cámara y dejársela a los liberales.

Más allá de la puja política, algunos han cuestionado la burocracia que tiene el cargo y el gasto que representa para los colombianos. Además, porque hay una dirección administrativa en Cámara y otra en Senado.

El representante César Lorduy, de Cambio Radical, ha propuesto que se unan ambas direcciones porque cumplen las mismas funciones y con eso se reduciría el gasto y el personal que se contrata. “Si a mí me preguntan eso no debería funcionar de manera separada, no tienen ninguna razón de ser, no se necesita tener duplicidad de cosas”, comentó el congresista de Cambio Radical.