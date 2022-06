La pelea que se desató entre “feministas” del Pacto Histórico

En el Pacto Histórico, algunas de las mujeres que integran esa alianza y que se definen como “feministas”, tuvieron una discusión por las diferencias de visión que tienen sobre el tema.

La socióloga Sara Tufano, que en algún momento iba a integrar la lista del Congreso del Pacto Histórico, pero desistió por varios motivos, cuestionó que algunas mujeres de esa alianza, supuestamente, se avergüenzan de reconocerse como feministas. En medio de esas críticas arremetió contra María José Pizarro, una de las personas más cercanas a Gustavo Petro.

“De la señora Pizarro no espero nada, no se reconoce como feminista y así muchas mujeres en la izquierda, creen que eso quita votos. Colombia necesita una izquierda feminista, mientras tanto, eso es lo que tenemos. Por mi parte, seguiré dando la pelea así me tachen de enemiga”, comentó Tufano, reconociendo que votará por Petro, pero que no le convence del todo ese proyecto.

Pizarro no se quedó callada y cuestionó a Tufano, diciendo que como ella no tiene la misma concepción del feminismo que la socióloga, ella la critica. “No, respetada Susana, que no me reconozca como feminista en tu concepto de feminismo, no significa que no me reconozca como feminista. Te pido me respetes como persona, respetes mis ideales y luchas, de la misma manera como yo te he respetado siempre a ti”, comentó la senadora electa del Pacto.

Te pido me respetes como persona, respetes mis ideales y luchas, de la misma manera como yo te he respetado siempre a ti. — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) June 1, 2022

La pelea entre ambas simpatizantes de esa alianza de izquierda arrancó porque Tufano hizo un análisis de la primera vuelta a la que pasaron Rodolfo Hernández y Petro. Dijo que se inclina más por la segunda opción –a pesar de que la ha criticado– porque está Francia Márquez y ella se acerca a sus inclinaciones políticas.

En medio de la discusión, otras “feministas” del Pacto opinaron sobre esa competencia en la segunda vuelta, evidenciando su favoritismo por Petro. Entre los comentarios se cuestionó que algunos militantes del Pacto también han tenido comentarios y actitudes machistas, lo que generó toda una discusión.

En medio de la pelea de las mujeres del Pacto, varios simpatizantes de esa alianza de izquierda les han pedido dejar las discusiones internas de lado y enfocarse en estos 18 días que quedan para la segunda vuelta, en la que saben que se viene una campaña intensa y que deberán enfocarse en ver cómo le ganan a Rodolfo Hernández, que según los últimos sondeos ya tiene mejores números.

Tufano, a pesar de la cercanía con partidos que pertenecen al Pacto, ha sido crítica de Petro y de líderes que rodean al candidato. En medio de la conformación por la lista cerrada al Congreso, la socióloga prefirió dar un paso al costado, según ella, porque Petro estaba recibiendo algunos apoyos cuestionables con los que no estaba de acuerdo. Mientras tanto, líderes de ese sector le recriminaron que sería porque quedó relegada en la lista y había pocas posibilidades de llegar al Legislativo.

El Pacto Histórico ha sido uno de los sectores que más se ha autodenominado como que está integrado por feministas, pero también ha tenido varios cuestionamientos alrededor.

Además de Tufano, cuando se conformaron las listas al Congreso, varias mujeres decidieron dar un paso al costado por razones similares. Cielo Rusinque y Juana Afanador desistieron de participar de ese proceso, todo en menos de dos días, por lo que muchos interpretaron que había una crisis con las mujeres de esa alianza de izquierda.

La congresista Ángela María Robledo en algún momento se fue de esa alianza en medio de denuncias de machismo. Gustavo Bolívar, una de las caras más visibles de ese sector, ha sido criticado en varias ocasiones por comentarios y actitudes en contra de las mujeres que integran esa alianza.