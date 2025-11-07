La Plaza de Majagual de Sincelejo será intervenida para frenar años de deterioro estructural

El alcalde de Sincelejo Yahir Acuña anunció que tras años de deterioro de la Plaza de Majagual se tomó la decisión de iniciar una reparación integral tras dos décadas de funcionamiento.

Acuña aseguró que ese lugar es “una obra de arte” y que se recuperará la funcionalidad y seguridad del espacio y mantener el valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Dicha plaza es importante en el departamento de Sucre al ser considerada como un lugar donde se ha fomentado la tradición musical.

Las obras se harán porque han pasado 20 años desde su construcción y no se han hecho obras estructurales que permitan mantener el lugar sin problema alguno.

La Plaza de Majagual fue declarada patrimonio cultural de Sincelejo po su diseño donde el piso constituye una alegoría al intrincado trenzado del sombrero vueltiao, símbolo inconfundible de la etnia Zenú. “El desgaste y la falta de mantenimiento prolongado amenazaban no solo la funcionalidad del lugar sino también su profunda carga simbólica y estética”, dijo Acuña.

Plaza de Majagual en Sincelejo, Sucre. | Foto: Alcaldía de Sincelejo

Además, las obras iniciarán porque se detectaron varios puntos críticos en la estructura y se quiere evitar un mayor deterioro-

“Particularmente preocupante era la corrosión de la estructura metálica, incluyendo los cables que soportan la figura piramidal colgante desde el arco principal, elementos vitales que, según advertencias técnicas, requerían una revisión urgente por posible fatiga de material”, dijo la Alcaldía de Sincelejo.

Así mismo se informó que para conservar la originalidad de la plaza, se buscó al arquitecto Carlos Julio Severiche, quien diseñó y creó la plaza.

Severiche detalló que los trabajos se concentrarán en la intervención del arco principal y la cubierta del monumento. Un aspecto crucial del proyecto será el uso de “los mismos elementos y especificaciones” que se emplearon hace veinte años para la construcción original.