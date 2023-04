La polémica seña de John Poulos, presunto feminicida de la DJ Valentina Trespalacios ¿Paz y amor?

John Poulos se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios. Su defensa solicitó a los jueces revocar la medida de aseguramiento que lo tiene detenido. Denunciaron supuestos errores en la captura, este viernes la justicia se lo negó.

Lo que llamó la atención fue la escena posterior a la audiencia en la que negaron la solicitud de libertad. A las cámaras de SEMANA y a su salida de la diligencia, John Paulus hizo una seña con sus manos esposadas.

John Poulos llegó custodiado a la audiencia. - Foto: Captura de video

El presunto feminicida de la DJ lanzó una seña al país: amor y paz, es la imagen que dibujó con sus manos y en un momento coyuntural en el proceso, cuando justamente las víctimas, los familiares de Valentina, esperan una respuesta de la justicia.

Sin detenerse y custodiado por un grupo especial del Instituto Nacional Penitenciario - Inpec, Poulos hizo la seña mientras seguía caminando por los pasillos del complejo judicial de Paloquemao y luego de escuchar la razones de una juez para mantenerlo privado de la libertad.

La señal no tendría nada en particular de no ser por el responsable de hacerla, justamente quien según la Fiscalía, asesinó a su pareja sentimental, ahorcándola con una cuerda y luego metiendo el cuerpo en una maleta para posteriormente arrojarlo a un containers de basura en el occidente de Bogotá.

La defensa del norteamericano argumentó ante los jueces, que parte del procedimiento adelantado por la Policía y Fiscalía, en la captura de su cliente, se incurrió en algunas irregularidades que afectaron ese procedimiento y, por tanto, debía quedar en libertad.

“Deben verificarse plenamente en el juicio oral, si efectivamente lo que allí consignaron tanto policía judicial como la Fiscalía, concuerda con la realidad, a lo cual, pues, se nota que, el contrario, la realidad pudieron haber hecho incurrir en error a los jueces de primera instancia de control de garantías”, dijo el abogado Freddy Espindola, defensor de John Poulos.

La Fiscalía, por su parte, presentó el escrito de acusación por los delitos de agravado y ocultamiento de material probatorio, están convencidos de tener el material de prueba suficiente para lograr una condena superior a los 50 años de cárcel. Así lo solicitaron.

abogado Freddy Espindola, defensor de John Poulos. - Foto: César Flechas - Semana

“Se pide la pena más alta, con todos los agravantes, por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas, más de 35 años de cárcel, toda la prueba técnica, toda la evidencia y esperamos en juicio y obtener una condena ejemplar”, dijo Jose Manuel Martínez, Director Seccional de Fiscalías en Bogotá.

Los abogados de Poulos, advirtieron que han tratado de acercarse a la Fiscalía para llegar a un acuerdo que permita terminar de manera anticipada del proceso, con los beneficios de ley correspondiente, como una rebaja de pena, pero hasta el momento no han recibido una respuesta.

“Me comuniqué con el fiscal… han cambiado tres veces de fiscal en este caso, me comuniqué directamente para que realizáramos una reunión y nos acercáramos al representante de las víctimas con el fin de llegar a un posible acuerdo, pero me manifestó que debía hablar con sus superiores y al día siguiente radicaron el escrito de acusación”, advirtió el defensor.

Por ahora el proceso avanza y en los próximos días la Fiscalía hará la acusación formal en contra de John Poulos por el feminicidio de Valentina Trespalacios, luego presentarán el material de prueba y en el juicio argumentarán porque es necesaria y urgente una condena.