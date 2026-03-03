Nación

La UNP denunció que la empresa contratada para elaborar chaquetas con su logo reportó el robo de las prendas

En total son 1.148 chaquetas cortaviento que tienen impreso el logo de la UNP y podrían ser usadas para actividades ilegales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 7:59 p. m.
Son 1.148 chaquetas cortaviento que tienen impreso el logo de la UNP.
Son 1.148 chaquetas cortaviento que tienen impreso el logo de la UNP. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Como un riesgo de seguridad para la comunidad y los protegidos, calificó la Unidad Nacional de Protección (UNP) el robo de 30 cajas que contenían al menos 1.148 chaquetas distintivas de la entidad y que fueron contratadas con una empresa particular desde el año pasado.

La UNP advirtió que la empresa contratante fue la encargada de denunciar el robo de las cajas y el contenido de las mismas, que justamente se convierte en el riesgo en materia de seguridad tras advertir que esas chaquetas con los logos distintivos pueden ser usadas para actividades ilícitas.

“La Unidad Nacional de Protección informa que la empresa Soluciones Integrales, que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para la votación de chaquetas cortavientos, denunció el hurto de un lote de 30 cajas con 1.148 de esas prendas que tienen impreso el logo institucional”, señaló la UNP.

Para la entidad es importante que el país conozca del hurto, puesto que las chaquetas con los emblemas de la UNP pueden ser usadas de manera fraudulenta o para suplantar la identidad de los funcionarios, lo que claramente deja en riesgo a los protegidos, incluso la comunidad en general.

Nación

Operativo conjunto en el Meta: Policía y FF. MM. incautan arsenal de alias Iván Mordisco

Bogotá

Prepárese para los cortes de luz en Bogotá: estos barrios se quedan sin energía el miércoles 4 de marzo

Vehículos

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: accidente vial detiene el tráfico en el occidente de la ciudad

Barranquilla

El desgarrador relato de la madre de las dos menores asesinadas en Malambo: “Me estaban cobrando millones por cada una”

Bogotá

¿Busca empleo en Bogotá? Unidad móvil llega a Kennedy con más de 8.600 vacantes y postulación gratuita

Nación

Procuraduría abre investigación contra funcionarios de la UNP capturados con 145 millones de pesos en La Guajira

Pereira

En un lujoso condominio de Cerritos en Pereira fue capturado alias Cakín, cabecilla de Los Flacos

Política

Daniel Restrepo se pronuncia por incautación de dinero a escolta de la UNP en La Guajira: “Nuestra campaña se basa en la honestidad”

Confidenciales

Demandan resolución que ordenaría la vinculación de exFarc a la Unidad Nacional de Protección

Política

Sindicato de la UNP prende las alarmas por restructuración de la entidad; cuestionan si tendría relación con las elecciones del 2026

“La Unidad Nacional de Protección rechaza categóricamente este hecho y solicita a las autoridades competentes adelantar con celeridad las investigaciones correspondientes; de manera prioritaria, se busca prevenir cualquier intento de uso indebido de la imagen institucional o de suplantación”, señaló la UNP.

Daniel Restrepo se pronuncia por incautación de dinero a escolta de la UNP en La Guajira: “Nuestra campaña se basa en la honestidad”

En un comunicado, la Unidad Nacional de Protección aclaró que el mismo contratista que ahora advierte un hurto de las cajas con las chaquetas y emblemas de la entidad ha incumplido en dos oportunidades el contrato que se fijó para la entrega de estos elementos, lo que hizo necesario ampliar unas prórrogas para lograr la ejecución de este contrato; sin embargo, con esta nueva denuncia no será posible.

“Cabe precisar que la empresa contratista había solicitado en diciembre pasado una prórroga para el cumplimiento del contrato, cuyo plazo inicial vencía al 30 de ese mes; dicha prórroga fue conseguida hasta el 28 de febrero. Posteriormente, tras un presunto hurto reportado, presentó una nueva solicitud de ampliación del plazo contractual”, señaló la entidad.

Unidad Nacional de Protección, UNP.
La denuncia de la Unidad Nacional de Protección, UNP, está en poder de la Fiscalía. Foto: Colprensa

La denuncia por el hurto ya está en poder de la Fiscalía, que iniciará los actos de verificación correspondientes, que incluyen la declaración o ampliación de denuncia de los representantes legales de la empresa que advierten que fueron víctimas del robo de las cajas con las prendas distintivas de la UNP.

VER MÁS

UNPRobologo

Más de Nación

Policía incautó material bélico en el Meta - X (@PoliciaColombia)

Operativo conjunto en el Meta: Policía y FF. MM. incautan arsenal de alias Iván Mordisco

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín provocarán cortes temporales del servicio en algunos sectores de la ciudad.

Prepárese para los cortes de luz en Bogotá: estos barrios se quedan sin energía el miércoles 4 de marzo

Las autoridades han logrado un duro golpe contra una red dedicada a los accidentes de tráfico simulados, medida que evidencia una preocupación creciente por este tipo de estafas en diferentes regiones.

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: accidente vial detiene el tráfico en el occidente de la ciudad

Cuerpo de mujer muerta con foco en mano

El desgarrador relato de la madre de las dos menores asesinadas en Malambo: “Me estaban cobrando millones por cada una”

x

¿Busca empleo en Bogotá? Unidad móvil llega a Kennedy con más de 8.600 vacantes y postulación gratuita

La Policía capturó al escolta del secretario de la cámara de representantes, José Luis Lacouture

Procuraduría abre investigación contra funcionarios de la UNP capturados con 145 millones de pesos en La Guajira

Captura de alias Cakín en Risaralda

En un lujoso condominio de Cerritos en Pereira fue capturado alias Cakín, cabecilla de Los Flacos

Una convicción genuina por el valor de la mujer desde sus orígenes, que se ve materializada en la generación de oportunidades de trabajo y desarrollo de manera consistente para ellas, es una de las constantes de Eficacia.

Feria de empleo exclusiva para mujeres en Bogotá este 4 de marzo: los requisitos para acceder a más de 200 vacantes disponibles

La ampliación de la troncal de TransMilenio sobre la Autopista Sur, que beneficiará directamente a Soacha, registra un 66,64% de avance al 14 de noviembre de 2025.

Caos en la autopista Sur: nueva obra genera retrasos en la vía Girardot-Bogotá

Noticias Destacadas