La UNP denunció que la empresa contratada para elaborar chaquetas con su logo reportó el robo de las prendas

Como un riesgo de seguridad para la comunidad y los protegidos, calificó la Unidad Nacional de Protección (UNP) el robo de 30 cajas que contenían al menos 1.148 chaquetas distintivas de la entidad y que fueron contratadas con una empresa particular desde el año pasado.

La UNP advirtió que la empresa contratante fue la encargada de denunciar el robo de las cajas y el contenido de las mismas, que justamente se convierte en el riesgo en materia de seguridad tras advertir que esas chaquetas con los logos distintivos pueden ser usadas para actividades ilícitas.

“La Unidad Nacional de Protección informa que la empresa Soluciones Integrales, que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para la votación de chaquetas cortavientos, denunció el hurto de un lote de 30 cajas con 1.148 de esas prendas que tienen impreso el logo institucional”, señaló la UNP.

Para la entidad es importante que el país conozca del hurto, puesto que las chaquetas con los emblemas de la UNP pueden ser usadas de manera fraudulenta o para suplantar la identidad de los funcionarios, lo que claramente deja en riesgo a los protegidos, incluso la comunidad en general.

“La Unidad Nacional de Protección rechaza categóricamente este hecho y solicita a las autoridades competentes adelantar con celeridad las investigaciones correspondientes; de manera prioritaria, se busca prevenir cualquier intento de uso indebido de la imagen institucional o de suplantación”, señaló la UNP.

Daniel Restrepo se pronuncia por incautación de dinero a escolta de la UNP en La Guajira: “Nuestra campaña se basa en la honestidad”

En un comunicado, la Unidad Nacional de Protección aclaró que el mismo contratista que ahora advierte un hurto de las cajas con las chaquetas y emblemas de la entidad ha incumplido en dos oportunidades el contrato que se fijó para la entrega de estos elementos, lo que hizo necesario ampliar unas prórrogas para lograr la ejecución de este contrato; sin embargo, con esta nueva denuncia no será posible.

“Cabe precisar que la empresa contratista había solicitado en diciembre pasado una prórroga para el cumplimiento del contrato, cuyo plazo inicial vencía al 30 de ese mes; dicha prórroga fue conseguida hasta el 28 de febrero. Posteriormente, tras un presunto hurto reportado, presentó una nueva solicitud de ampliación del plazo contractual”, señaló la entidad.

La denuncia de la Unidad Nacional de Protección, UNP, está en poder de la Fiscalía. Foto: Colprensa

La denuncia por el hurto ya está en poder de la Fiscalía, que iniciará los actos de verificación correspondientes, que incluyen la declaración o ampliación de denuncia de los representantes legales de la empresa que advierten que fueron víctimas del robo de las cajas con las prendas distintivas de la UNP.