Las cartas de colombianos con peticiones concretas para el presidente electo Gustavo Petro

María Isabel Urrutia

“Es gratificante para mí saludarlo y felicitarlo por ser nuestro presidente. Estoy segura de que usted tendrá dentro de su conocimiento que el deporte debe ser una política de Estado, como se realizó en el período en que fue alcalde de Bogotá. Ese modelo debemos replicarlo a nivel nacional, y es por esto que me permito hacerle algunas apreciaciones con el ánimo de colaborar para que su mandato produzca los cambios que hemos esperado los deportistas.

El deporte ha ido avanzando en sus objetivos y algunas situaciones se han ido superando, a pesar de que como es sabido, la corrupción lo ha permeado, y podemos en su gobierno alcanzar los estándares internacionales de alto rendimiento que necesitan nuestros deportistas. En nuestra patria hay semilleros de buenos deportistas que requieren la orientación necesaria, en la parte emocional, educativa y deportiva, para hacerlos competitivos a nivel internacional.

Por esto, en mi condición de atleta de alto rendimiento, es muy importante la creación de un gran centro de rendimiento en Bogotá, que está a más de 2.600 metros de altura, lo que permite desarrollar y potenciar la obtención del oxígeno y el transporte en la sangre por los glóbulos rojos, aspectos que mejoran nuestra capacidad para realizar los esfuerzos físicos. Se hace indispensable una política para llegar a todos los rincones del país y atender a la población de niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad para que puedan practicar diferentes deportes, unos competitivamente, otros por recreación y los mayores como preservación de una excelente salud.

Nosotros, como glorias del deporte, hicimos con usted un pacto por el deporte y estamos dispuestos a trabajar de su mano para construir una política de Estado para el deporte, ya que es una oportunidad de vida. Para los que estamos como proponentes de este pacto, el deporte nos cambió la vida y somos lo que somos por él. Si usted nos da la oportunidad, cambiamos positivamente el rumbo del deporte en Colombia, porque lo que no se ha atendido es a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, y por esto, ya perdimos casi cinco generaciones.

Por todas las anteriores consideraciones y otras que harían muy extensa la presente misiva, es que, señor Presidente, le solicitamos una audiencia con las glorias del deporte colombiano que firmamos el pacto por el deporte. Me suscribo ante usted como su admiradora y partícipe de la causa del deporte, con el sentimiento de los que sufrimos por el abandono del Estado para llegar tan alto como pudimos sin una política de Estado. Señor Presidente, cambie el rumbo del deporte, estamos dispuestos a colaborarle con toda nuestra experiencia y capacidad para hacer muy grande a nuestra Colombia en lo deportivo.”

Felicia Espinosa

“La elección de los colombianos me pareció la más acertada, puesto que lo considero la persona idónea para regir los destinos de este país. Espero de usted la mejor gestión para que Colombia salga del estancamiento en que ha caído. Cuente con el apoyo de su pueblo, Ciénaga de Oro. Se suscribe de usted esta servidora.”

Johan Jiménez

“Hola, señor Presidente, mi nombre es Johan Andrés Jiménez Vidal. Disculpe la molestia, le queremos pedir una colaboración para el grupo de danza Casabe, y le quiero pedir el favor de si nos podría ayudar con varios objetos, como sombreros, vestuarios y velas. Muchas gracias.”

Ariela Ibáñez

“Le escribo para felicitarlo desde su terruño, mi terruño Ciénaga de Oro, para expresarle mi alegría por su triunfo y decirle que en nombre de todas las familias que sueñan con ver a sus hijos ser excelentes y profesionales, enfoque su atención a la educación de nuestros jóvenes que se alejan de sus carreras por falta de recursos, como me sucede actualmente a mí y a muchas familias en este país que nos quedamos en el camino porque no tenemos cómo continuar. Hoy y siempre he pedido a Dios que lo guíe y que su gobierno sea el mejor y nos haga vivir en equidad. Dios le bendiga.”

Mujeres cabeza de hogar

Elisa Zoriano

“Por medio de la presente y en nombre de las mujeres mayores de 40 años, las cuales nos estamos viendo afectadas porque ya no nos dan la oportunidad de trabajar y desafortunadamente no tenemos cómo sobrevivir. Hay mucha gente pensionada, la cual ya puede sobrevivir con su pensión y podría darle cabida a otra persona que lo necesita.”

Loraime Román

“Con la presente deseo felicitarlo por su nombramiento. Aprovecho la oportunidad para solicitarle en nombre de las madres cabeza de hogar, que nos colabore para que nuestros hijos tengan oportunidad de trabajar y estudiar cuando salgan del colegio, ya que muchas de nosotras no tenemos cómo pagar una universidad. Además, cuando van a solicitar trabajo, piden experiencia, la cual no ha sido obtenida por estar cursando su bachillerato. Necesitamos que les den la oportunidad de surgir, ya que ellos serán el futuro del país.”

Lida Ochoa

“Le enviamos un saludo y lo felicitamos por su nombramiento. Aprovechamos para pedirle que nos tenga en cuenta a las mamás que luchamos porque nuestros hijos puedan tener una oportunidad, tanto laboral como educativa. Desafortunadamente, nuestros ingresos no alcanzan para darles estudio en una universidad y nos toca luchar por un cupo que nunca alcanzamos. En la vida laboral piden experiencia, pero cómo obtenerla si acaban de salir del colegio, eso es algo ilógico.”

Gloria Jiménez

“Con la presente estamos solicitando a usted que tenga en cuenta a todas las madres cabeza de hogar. Debido a los altos precios de la canasta familiar, nos estamos viendo perjudicadas en la forma de alimentación para nuestras familias. Un salario no alcanza para sostenernos, debido a que el arriendo y los servicios se llevan la mitad del sueldo. Tenemos que mercar con 250.000 pesos para un mes, con lo cual no compramos ni lo necesario. Los huevos están por las nubes, ya la carne es intocable. Los subsidios que da el Gobierno nunca llegan a las familias necesitadas. Apóyenos para poder brindar un mejor bienestar a nuestros hijos y que no estén falleciendo por desnutrición.”