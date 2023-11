El teniente Acuña le confesó al Ministro de Defensa cómo fue el escandaloso montaje contra el general Rojas. Velázquez lo trasladó a Bogotá y guardó silencio. No le dijo a Fiscalía, no tomó medidas

Así lo contó Acuña a SEMANA, “como a las diez de la mañana (fue la llamada) y me hizo una pregunta: “¿Teniente, si no lo saco, qué va a pasar?”. Le dije: “Señor ministro, no estoy pidiendo que me saque, estoy pidiendo que me escuche, verifique la información que le voy a brindar para tomar decisiones. Pero si no me quiere escuchar y verificar la información, le digo que lo están engañando. Si usted no me permite eso, ministro, me retiro, pongo las denuncias respectivas por mi vida y me voy para otro país”. Esas fueron mis palabras”.