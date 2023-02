“Les van a entregar 600 millones de pesos”: los escandalosos audios de narcos en la paz

Se empiezan a conocer detalles luego de las revelaciones de SEMANA respecto a un plan para afectar el proceso de paz total con corruptos ofrecimientos a narcotraficantes, que incluyen algunos audios como prueba de las exigencias de dinero, al parecer, de abogados a extraditables.

En los audios, que están en poder de la Fiscalía, se escucha a una persona que advierte de qué forma se estarían haciendo las exigencias y cómo el nombre de varios abogados fue utilizado para darle credibilidad a los ofrecimientos que, según las versiones, arrancaban en 600 millones de pesos y podían llegar al millón de dólares.

“Yo sé que usted tiene todas maneras contacto con el doctor Pedro, pues avísale y en esa reunión estuvieron unos abogados y estuvieron hablando de unos temas y cuando les dijo que tenía el manejo de eso y que esta semana que viene les van a entregar 600 millones de pesos, yo sí le dije a él: Dígale a esa persona que no se pongan a hacer eso porque, se acuerda que yo alguna vez le comenté, cuando nos vimos, un tema de tierras, que no nos fuéramos a meter en eso, que es mentira”, se escucha en el audio.

Hasta el momento no se conoce quiénes son los interlocutores de esta comunicación, lo que sí se advierte y que resulta importante para la Fiscalía, en el marco de la investigación que ordenó priorizar el fiscal general Francisco Barbosa, es establecer la responsabilidad de quienes supuestamente hicieron los ofrecimientos a narcotraficantes para incluirlos en el proceso de paz.

Uno de los interlocutores advierte que una persona tendría información exacta de una reunión que ocurrió y en la que se discutieron los ofrecimientos. Incluso anticiparon la entrega de 600 millones de pesos para adelantar las gestiones para ingresar de manera irregular a los listados de beneficiarios en el proceso de paz total y, entre otras cosas, evitar la extradición.

“Entonces cualquier cosa usted me dice y en el momento que nos podamos reunir, yo solo comunico por teléfono y él le explica bien a usted, le da nombres, detalles y todo de la gente para que usted realice las averiguaciones, pero lo que sé es que han estado jugando con el nombre suyo y con el de Juan”, se escucha en el audio.

SEMANA entregó detalles de la investigación y las denuncias que advertían de los supuestos ofrecimientos a los narcotraficantes para ser parte del proceso de paz total. Allí se estableció que los abogados estuvieron en diferentes centros de reclusión, principalmente en La Picota, sur de Bogotá, y garantizar que después del millonario pago sería posible evitar hasta la extradición.

Juan Fernando Petro y el alto comisionado para la Paz Danilo Rueda - Foto: Foto tomada de Twitter y foto de SEMANA

Uno de los abogados que resultó mencionado dentro de las denuncias es Pedro Niño, que tras ser consultado por SEMANA y al preguntarle por las denuncias, advirtió que nada tenía que ver con los hechos materia de investigación, incluso aseguró que no le cobra a sus clientes, porque su labor está enfocada en la protección de los Derechos Humanos.

“Hasta ahora me entero de eso… Soy abogado y no entiendo por qué plantean una paz total para privados de la libertad, eso no existe… Lo único que se puede plantear es una reforma en el código penal y penitenciario, no más”, dijo el abogado Niño.

Niño advirtió que personas, abogados, cercanos a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección - UNP, fueron los encargados de llegar hasta las cárceles y hacer los ofrecimientos ilegales que posteriormente fueron denunciados en SEMANA.

Pedro Niño, Augusto Rodríguez y Juan Fernando Petro. - Foto: Montaje, fotos archivo y sitio oficial de la Unidad Nacional de Protección - UNP,

“No es que esté él directamente relacionado con eso, sino que posiblemente en un chat que se envía y que se pone en conocimiento de la Fiscalía general, un abogado cercano a él es la persona que dirige el tema de estar solicitando dinero a nombre de Juan Fernando Petro y mío”, señaló el doctor Niño.

La investigación apenas arranca y la Fiscalía avanza con las averiguaciones. Los dos primeros en declarar fueron Juan Fernando Petro y Pedro Niño, se espera que en las próximas semanas se conozcan más nombres de citados por el ente acusador, con el objetivo claro de establecer responsabilidades.