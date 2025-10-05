Liberan a Sara Sofía González Fajardo, joven líder comunal y secretaria de una JAC de Jamundí secuestrada

En la tarde de este domingo 5 de octubre se confirmó la liberación de Sara Sofía González Fajardo, lideresa campesina y secretaria de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de San Antonio, en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).

La joven de 18 años había sido secuestrada el pasado 3 de octubre.

La oficina para la defensa de los derechos humanos de la ONU en Colombia había hecho un enérgico llamado a sus captores.

“Llamamos a los grupos armados no estatales a respetar la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas, entre ellas, de las personas que integran Juntas de Acción Comunal. Instamos al Estado a activar los mecanismos de búsqueda urgente y a tomar medidas eficaces de protección de la población, de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, señaló el organismo internacional.