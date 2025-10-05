Suscribirse

Judicial

Liberan a Sara Sofía González Fajardo, joven líder comunal y secretaria de una JAC de Jamundí secuestrada

La oficina para la defensa de los derechos humanos de la ONU en Colombia había hecho un enérgico llamado.

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 11:00 p. m.
La mayoría de casos de secuestros exprés se han presentado en la comuna 22 y el corregimiento de Pance, que colindan con Jamundí a través de la avenida Cañasgordas.
Foto referencial de secuestro en Colombia. | Foto: adobe stock

En la tarde de este domingo 5 de octubre se confirmó la liberación de Sara Sofía González Fajardo, lideresa campesina y secretaria de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de San Antonio, en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).

La joven de 18 años había sido secuestrada el pasado 3 de octubre.

La oficina para la defensa de los derechos humanos de la ONU en Colombia había hecho un enérgico llamado a sus captores.

“Llamamos a los grupos armados no estatales a respetar la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas, entre ellas, de las personas que integran Juntas de Acción Comunal. Instamos al Estado a activar los mecanismos de búsqueda urgente y a tomar medidas eficaces de protección de la población, de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, señaló el organismo internacional.

En desarrollo...

