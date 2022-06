Llamado a la precaución por tormenta tropical que amenaza al Caribe colombiano

De acuerdo con los estudios del Ideam, una onda tropical se ha empezado a consolidar en el mar Caribe y tiene una probabilidad del 40 % de convertirse en una depresión tropical y el porcentaje de que ocurra en los próximos cinco días es del 90 %.

El fenómeno puede incidir en fuertes precipitaciones, estimándose los mayores volúmenes a mediados y finales de la semana en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Desde la Alcaldía Distrital de Barranquilla se recomendó a la comunidad en general tomar todas las medidas de precaución necesarias para prevenir posibles emergencias y evitar afectaciones asociadas a este fenómeno natural.

La jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Ana Saltarín Jiménez, señaló que con esta alerta se pretende estar preparados para cualquier eventualidad con medidas preventivas. Agregó que el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo estará disponible para dar respuesta inmediata y atender cualquier emergencia que pueda presentarse, las cuales deben ser reportadas a la línea 123.

La Oficina de Gestión del Riesgo invitó a la ciudadanía a atender las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:

Si se presentan vientos fuertes, aléjese de árboles y de cables que transporten energía.

Pode las ramas de los árboles que están sobre el techo de su vivienda.

Verifique que las tejas, cubiertas y amarres de su vivienda estén en buen estado, para soportar los efectos de la lluvia y el viento.

En caso de tormentas eléctricas, protéjase en lugares seguros y retírese de equipos electrónicos.

Limpie los canales y bajantes que drenen aguas lluvias de los techos y terrazas para evitar inundaciones.

Durante la lluvia se debe suspender la ejecución de obras, especialmente en alturas.

Retirar los elementos que pueden caer desde los balcones, tales como adornos y plantas.

No arrojar basura a los arroyos porque producen represamientos cuando llueve.

En el departamento de La Guajira, las autoridades ambientales también emitieron recomendaciones adicionales para evitar hechos que lamentar: “En caso de presentarse precipitaciones, la autoridad ambiental recomienda a la comunidad mantener la calma en toda circunstancia de emergencia; no manipular artefactos eléctricos en lugares húmedos; no tocar paredes mojadas, columnas de alumbrado, cajas de luz o cables que se hayan caído en la calle; los conductores de vehículos deben circular con las luces bajas encendidas y utilizar el cinturón de seguridad; cerciorarse de disponer de elementos básicos para dar respuesta adecuada en caso de una emergencia (botiquín, agua potable, alimentos no perecederos, linterna y radio con baterías)”, señaló Corpoguajira y el Sistema de Alertas Tempranas del departamento.

“Finalmente, a los operadores de pequeñas embarcaciones, turistas y pescadores, se les aconseja seguir de cerca la evolución diaria de las condiciones meteorológicas y marinas. De igual manera, es importante que atiendan las recomendaciones emitidas por las Capitanías de Puerto”.

Según los análisis propios del Ideam, las condiciones son favorables para que el próximo miércoles, 29 de junio, el potencial ciclón tropical TWO evolucione como tormenta tropical ubicándose al oriente del mar Caribe continental, y continúe su tránsito hacia el occidente.

De igual manera, hacia el próximo jueves, 30 de junio, este sistema podría catalogarse como huracán sobre el mar Caribe colombiano, favoreciendo las lluvias fuertes e incremento del oleaje y el viento en la zona, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos, a medida que la probabilidad de desplazamiento se siga dando.