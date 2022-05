Lleno total de Fico en Villavicencio: unas 10.000 personas lo aplaudieron en la plaza Libertadores y sus alrededores

Federico Gutiérrez llegó hasta Villavicencio, capital del Meta, para conversar con la gente y plantearle soluciones a sus problemas. Llamó la atención que a la plaza Libertadores asistieron más de 10.000 personas, quienes con banderas y material alusivo a su campaña escucharon y respaldaron sus propuestas.

Uno de los compromisos centrales que hizo Fico en ese lugar fue mejorar la vía que conecta a Villavicencio con Bogotá, la cual durante décadas ha sufrido impases que han impedido que ambas ciudades, a pocas horas de distancia, se conecten.

El candidato prometió “acabar de una vez por todas con el dolor de cabeza” de esa vía y hacer una doble calzada, conociendo la necesidad que hay de conectar el centro del país con la Orinoquia.

También habló de invertir en las vías que conectan a esa región con el Pacífico, además de una que enlace a Puerto Gaitán con Puerto Carreño. Resaltó que estas vías son importantes, más allá de las actividades turísticas, porque el oriente del país es considerado como una despensa alimentaria importante y un potencial minero energético.

El candidato presidencial aprovechó el momento para hablar de la extradición de alias Otoniel, la cual respaldó completamente, y la información sobre una supuesta represalia de líderes del Clan del Golfo por esa decisión. Gutiérrez fue enfático en decir que no cambiará su agenda por estos hechos y celebró que el criminal haya llegado a una prisión de los Estados Unidos, donde pagará su condena.

“Yo no voy a modificar ninguna agenda, tenemos que estar del lado de la gente. Rechazamos a los criminales y los violentos, yo no les tengo miedo a los criminales. Mi llamado al Estado es para que rodeen a las comunidades y que el miedo no sea el que domine tantos departamentos a los que se los ha tomado la criminalidad”, comentó Fico.

Fico en Villavicencio. - Foto: CORTESÍA

El exalcalde de Medellín fue claro en reconocer que implementará el Acuerdo de Paz de La Habana, aunque tendrá una exigencia mayor para que los excombatientes de las Farc se comprometan con lo pactado. “Voy a dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz, pero también voy a hacer que las Farc cumplan, porque no le han cumplido a Colombia”, dijo.

Fico también habló de la importancia de las familias y de las mujeres, especialmente las madres cabeza de familia. Se comprometió a “reforzar la formación para la recuperación de las capacidades laborales deterioradas por las restricciones de movilidad durante la pandemia”, en el caso de las mujeres.

Dijo que impulsará el sector privado y les pidió a los empresarios hablar con sus colaboradores para que cumplan el papel de la democracia el próximo 29 de mayo; además, aclaró que no se trata de obligarlos a votar, sino de hacer pedagogía sobre lo que puede pasar con el país.

“A ustedes los empresarios les digo: váyanse para la calle, pidan licencia si es necesario, váyanse para las plazas, para las calles a hablar con la gente, móntense en un bus y dejen sus carros guardados, hablen con la gente, porque necesitamos llegarles a más personas, convencer a los indecisos, a quienes quieren votar en blanco”, pidió el exalcalde de Medellín.

Fico llenó la Plaza Libertadores en Villavicencio. - Foto: CORTESÍA

Gutiérrez aprovechó la oportunidad para criticar a otros sectores y esto generó una respuesta positiva de quienes escuchaban. Aunque no mencionó a ningún candidato, fue enfático en decir que Colombia “no puede dar saltos al vacío”, como ya ha ocurrido en otros países como Chile, Perú, Nicaragua, El Salvador, entre otros. “Tienen proyectos autoritarios a los que no les vamos a entregar el país”, cuestionó el candidato en Villavicencio.

Fico se reunió este jueves con empresarios de diferentes sectores en la ciudad que le mostraron su respaldo. Fue enfático en decirles que en sus manos está la decisión de “transformar a Colombia” y que lo que se necesita es crecimiento para que el país progrese.