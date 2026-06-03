El más reciente pronóstico nacional para las próximas 24 horas anticipa lluvias de variada intensidad, periodos de nubosidad persistente y algunos sectores con tiempo mayormente seco.

Ideam reportó que llegará a Colombia una masa de polvo del Sahara: zonas exactas donde comenzaría la incidencia

Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía y Amazonía registrarán las mayores probabilidades de lluvia

En la región Caribe, se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes en sectores del oriente y sur del Magdalena durante la noche y la madrugada, así como en el centro y norte del Cesar a lo largo de la tarde, noche y madrugada.

También se prevén lluvias en el occidente de La Guajira en horas de la tarde y la noche, y en áreas del occidente y oriente de Córdoba durante la mañana y la madrugada.

En Bolívar, el centro y sur del departamento podrían registrar lluvias entre la mañana, la noche y la madrugada, mientras que en Atlántico y Sucre se esperan lluvias de menor intensidad, entre ligeras y moderadas.

En el mar Caribe también se anticipa un comportamiento variable, con cielos entre ligera y parcialmente nublados en amplios sectores.

Probabilidad de lloviznas ocasionales, especialmente en el área marítima del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En la región Andina se prevé un predominio de cielos entre parcial y mayormente nublados, acompañado de lluvias de diversa intensidad en múltiples zonas.

Se destacan precipitaciones moderadas a fuertes en el norte y occidente de Antioquia durante la mañana y la madrugada, así como en amplias zonas de Norte de Santander durante la tarde, noche y madrugada.

Se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en áreas puntuales de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Cundinamarca y Boyacá, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

También se prevén condiciones mayormente secas en sectores del oriente de Caldas, norte de Quindío, centro de Boyacá, norte de Tolima y noroccidente de Huila.

En la región Pacífica se anticipa cielo permanecerá entre mayormente nublado y cubierto, con lluvias moderadas a fuertes en el centro y sur del Chocó durante la mañana y la tarde, así como en zonas del occidente y oriente del Cauca en horas de la tarde y la noche.

En Nariño también se esperan precipitaciones en el centro del departamento durante la tarde y la noche.

En el Valle del Cauca podrían presentarse lluvias puntuales en su zona occidental.

En el Pacífico se prevén precipitaciones moderadas a fuertes a lo largo de diferentes sectores durante toda la jornada.

En la Orinoquía, el pronóstico indica cielos entre parcial y mayormente nublados con lluvias de moderadas a fuertes en varios puntos.

Arauca podría registrar precipitaciones significativas en la tarde y la noche, mientras que en Casanare las lluvias se concentrarían en el centro y oriente durante la noche y la madrugada.

En el Meta se esperan lluvias en el occidente durante la mañana y la tarde, y en Vichada podrían presentarse precipitaciones dispersas de distinta intensidad en varios momentos del día y la noche.

Caquetá y Putumayo podrían registrar precipitaciones en la mañana y la tarde, mientras que en Guaviare, Vaupés, Guainía y Amazonas se esperan lluvias intermitentes.

Finalmente, se mantiene la presencia de polvo del Sahara en el Caribe oriental colombiano.

Medellín tendrá una jornada con cielo mayormente nublado, condiciones secas durante la mañana y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en horas de la tarde y la noche, según el pronóstico del Ideam. Foto: Getty Images/iStockphoto

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