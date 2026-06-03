El más reciente pronóstico nacional para las próximas 24 horas anticipa lluvias de variada intensidad, periodos de nubosidad persistente y algunos sectores con tiempo mayormente seco.
Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía y Amazonía registrarán las mayores probabilidades de lluvia
En la región Caribe, se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes en sectores del oriente y sur del Magdalena durante la noche y la madrugada, así como en el centro y norte del Cesar a lo largo de la tarde, noche y madrugada.
También se prevén lluvias en el occidente de La Guajira en horas de la tarde y la noche, y en áreas del occidente y oriente de Córdoba durante la mañana y la madrugada.
En Bolívar, el centro y sur del departamento podrían registrar lluvias entre la mañana, la noche y la madrugada, mientras que en Atlántico y Sucre se esperan lluvias de menor intensidad, entre ligeras y moderadas.
En el mar Caribe también se anticipa un comportamiento variable, con cielos entre ligera y parcialmente nublados en amplios sectores.
Probabilidad de lloviznas ocasionales, especialmente en el área marítima del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En la región Andina se prevé un predominio de cielos entre parcial y mayormente nublados, acompañado de lluvias de diversa intensidad en múltiples zonas.
Se destacan precipitaciones moderadas a fuertes en el norte y occidente de Antioquia durante la mañana y la madrugada, así como en amplias zonas de Norte de Santander durante la tarde, noche y madrugada.
Se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en áreas puntuales de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Cundinamarca y Boyacá, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.
También se prevén condiciones mayormente secas en sectores del oriente de Caldas, norte de Quindío, centro de Boyacá, norte de Tolima y noroccidente de Huila.
En la región Pacífica se anticipa cielo permanecerá entre mayormente nublado y cubierto, con lluvias moderadas a fuertes en el centro y sur del Chocó durante la mañana y la tarde, así como en zonas del occidente y oriente del Cauca en horas de la tarde y la noche.
En Nariño también se esperan precipitaciones en el centro del departamento durante la tarde y la noche.
En el Valle del Cauca podrían presentarse lluvias puntuales en su zona occidental.
En el Pacífico se prevén precipitaciones moderadas a fuertes a lo largo de diferentes sectores durante toda la jornada.
En la Orinoquía, el pronóstico indica cielos entre parcial y mayormente nublados con lluvias de moderadas a fuertes en varios puntos.
Arauca podría registrar precipitaciones significativas en la tarde y la noche, mientras que en Casanare las lluvias se concentrarían en el centro y oriente durante la noche y la madrugada.
En el Meta se esperan lluvias en el occidente durante la mañana y la tarde, y en Vichada podrían presentarse precipitaciones dispersas de distinta intensidad en varios momentos del día y la noche.
Caquetá y Putumayo podrían registrar precipitaciones en la mañana y la tarde, mientras que en Guaviare, Vaupés, Guainía y Amazonas se esperan lluvias intermitentes.
Finalmente, se mantiene la presencia de polvo del Sahara en el Caribe oriental colombiano.
Temperaturas en las principales ciudades del país
- Barranquilla: parcialmente nublado, con posibles lluvias en la tarde. Máx. 33 °C.
- Cartagena: lluvias ligeras en la mañana y posibles lloviznas en la tarde y noche. Máx. 32 °C.
- Bucaramanga: mayormente nublado, con lluvias en la tarde y noche. Máx. 27 °C.
- Medellín: mañana seca y lluvias en la tarde y noche. Máx. 29 °C.
- Tunja: predominio de tiempo seco, con posibles lloviznas en la tarde. Máx. 18 °C.
- Cali: mañana seca y lluvias en la tarde y noche. Máx. 30 °C.
- Popayán: tiempo seco en la mañana y lluvias en la tarde y noche. Máx. 27 °C.
- Bogotá: predominio de tiempo seco, con posibilidad de lluvias aisladas en la tarde. Máx. 20 °C.