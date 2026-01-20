El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia a lo largo de la jornada de este martes, 20 de enero.
Se espera que haya mayor nubosidad y lluvias que se concentren en sectores de las regiones Pacífica, Andina, Amazonia y el suroccidente de la Caribe.
De acuerdo con el reporte, los mayores acumulados de precipitación se estima que se darán en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, cauca, Nariño, Tolima, Huila, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Amazonas y Guainía.
Además, el Ideam advirtió que habrá lluvias de menor intensidad en Santander, Caquetá, Putumayo y Vaupés.
En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé un cielo entre ligero y parcialmente nublado, lo que puede estar acompañado de lluvias ligeras en la zona insular.
Para la ciudad de Bogotá, la institución indicó que en la madrugada hubo predominio del tiempo seco, mismo panorama que se estima que habrá a lo largo de la mañana y con un cielo mayormente nublado.
Ya para las horas de la tarde, se esperan lluvias ligeras en sectores del occidente y norte de la capital del país, especialmente en las localidades de Suba, Usaquén, Fontibón y Engativá. Además, la temperatura máxima estimada será de 20 °C.
Finalmente, para la noche se estima que habrá lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad.
Así estará el clima en otras ciudades principales:
- Barranquilla: Se espera condiciones secas y escasa nubosidad. (T. máx.: 34 °C).
- Cartagena: Son previstas condiciones secas con cielo ligeramente nublado en toda la jornada. (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Para el día de hoy se espera condiciones secas, sin embargo, son previstas lluvias en las horas de tarde y parte de la noche. (T. máx.: 27 °C).
- Tunja: Se espera cielo parcialmente cubierto y tiempo seco a lo largo de la jornada. (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: Son estimadas condiciones de nubosidad variada, con probabilidad lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 28 °C).
- Cali: Se espera nubosidad y precipitaciones en el transcurso del día. (T. máx.: 27 °C).