Lo predijo: hombre que fue asesinado en Santa Marta había compartido en redes perturbador mensaje. “Todas las perdí”

“Mi mayor miedo es morir joven y que la gente haga esas ridiculeces, como poner en sus estados: ‘Dime que esto es mentira’, sabiendo perfectamente que es verdad, seguido de pantallazos de conversaciones. O que escriban, ‘cuídame desde el cielo’. ¿Cómo voy a cuidar a alguien si ni me cuidé yo y por eso me morí? También me da miedo que pongan ‘vuela alto’. ¿Alto, a dónde? Si estoy es allá abajo. Y ni se les ocurra poner esa música de ‘Ganador de mil batallas’ porque no gané ninguna, todas las perdí. Por eso siempre lo he dicho: demuéstrame ahora que estoy vivo lo mucho que me quieres, del resto ya pa qué. Palabras ciertas”, decía puntualmente el mensaje que compartió Moreno en la citada red social.