Lo último | Consejo de Estado rechazó tutela del magistrado que pedía devolver la terna para fiscal general por estar conformada solo por mujeres

La tutela

“El presidente (Petro) me está satanizando”: magistrado Botero

“La verdad que sí me generó mucha preocupación, fue una forma de satanizarme y de ponerme en la picota pública como si yo fuese antifeminista, y eso no es cierto. Yo tengo una gran admiración por la mujer, de hecho aquí en mi despacho un 90 % de las personas que me colaboran son mujeres. Sí me preocupó mucho que el señor presidente de la República básicamente convoque a los grupos feministas para que opinen y generen este tipo de situaciones que es el ribete que se le ha dado a una discusión que es netamente jurídica”, expresó Botero.

Y agregó: “no deja de preocuparme porque estigmatizarlo a uno es como mandarlo a la hoguera, pero con eso que no es cierto, quienes me conocen bien saben que tengo una gran admiración, un gran respeto por la mujer. Ese tema de que me califiquen a mí como antifeminista creo que es un gran error. Llevo 35 años en la rama judicial, me he dedicado a administrar justicia y lo que estoy haciendo es simplemente cumplir con un juramento que hice cuando me nombraron magistrado: respetar y hacer cumplir la ley”, agregó.