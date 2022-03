Los candidatos presidenciales que apoyan el reconteo de votos tras elecciones

El pasado 21 de marzo, el registrador nacional, Alexander Vega, anunció que con el fin de acallar todos los rumores de fraude en el conteo de votos de las elecciones legislativas que se desarrollaron el pasado 13 de marzo, solicitará al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se haga un reconteo de la votación al Senado de la República.

De acuerdo con Vega, el conteo final de la Cámara de Representantes no tuvo diferencia mayor con el realizado por los jurados de votación al finalizar la jornada electoral, por lo que lo mejor era solo contar los votos del Senado y de esta forma legitimar la elección completa del Congreso de la República que oficiará como cuerpo legislador del 2022 al 2026.

“El anuncio importante previa reunión que tuvimos con delegados y miembros del Consejo Nacional Electoral: solicitaremos y solicitaré como registrador nacional, que con el fin de salvaguardar la institucionalidad, con el fin de llegar a la verdad electoral y de acuerdo con el sin número de inconsistencias en los formularios E14 de Senado y para tranquilidad del país solicitaré mañana (este 22 de marzo) el recuento de todas las mesas del Senado de la República”, mencionó Vega.

Como era de esperarse, esta situación desató una polémica en todo el país, teniendo en cuenta que varios sectores políticos apoyan el reconteo de los votos como la forma correcta de reforzar la democracia en Colombia, mientras que otros aseguran que esta es una táctica que usarán las colectividades perdedoras para realizar un verdadero fraude.

Uno de estos últimos es el candidato por el Pacto Histórico Gustavo Petro, quien aseguró en redes sociales que lo ordenado por el registrador “sí se llama fraude. La cadena de custodia de los votos terminó el sábado. A esta hora pueden estar llenando las bolsas de votos. Desobedecen la decisión de 5.000 jueces. Estamos ante un verdadero golpe de estado impulsado por Uribe”.

Sin embargo, son más los candidatos que apoyan el reconteo que aquellos que no lo ven con buenos ojos. Así lo demostró el pasado debate presidencial realizado por el canal de televisión RCN, en el que los cuatro candidatos que asistieron aceptaron estar al favor de la propuesta de Alexander Vega.

El candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez; el de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo; así como la candidata del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, y el del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, manifestaron la necesidad de hacer un reconteo total de los votos depositados por los colombianos para elegir al nuevo Senado, para que de esta forma la ciudadanía pueda volver a confiar.

“Exijo una respuesta clara sobre el medio millón de votos que aparecieron del cubilete para el Pacto Histórico”, dijo Betancourt, recordando que tras el conteo final, la coalición de Petro se vio beneficiada con la obtención de al menos tres curules más en la Cámara Alta. Así, de 16 curules en el Senado, pasaron a tener 19.

Pensamiento similar es el de ‘Fico’ Gutiérrez, quien aseguró que es ilógico que Petro diga que el reconteo no se puede hacer por falta de garantías electorales, cuando “la mayoría de votos fueron para su partido. No estoy de acuerdo cuando dicen que no se deben reconocer las elecciones, esto genera violencia”.

Por su parte, Enrique Gómez indicó que era claro que Petro, ausente al debate, había sido el más beneficiado con la controversia alrededor de las elecciones.

No obstante, el comentario más fuerte fue el de Sergio Fajardo, quien además de apoyar el reconteo, dijo que Alexander Vega debía dejar su puesto como registrador nacional, pues “no es el árbitro que nos da garantías a nosotros para poder participar de manera transparente en las elecciones”.

Por el momento, se desconoce cuál será el futuro de Vega en la entidad que dirige, así como el proceso que se seguirá para el reconteo de la votación al Senado.