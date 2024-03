Los contratos, la omisión y los asesores que no estarían trabajando: las razones de la Procuraduría para investigar a directivos de RTVC

En un documento de diez páginas firmado por la procuradora delegada disciplinaria de Instrucción para la Contratación Estatal, Marcela Sáenz Trujillo, se conocen detalles del informe que adelantó el ente de control para abrir investigación contra los directivos de RTVC Sistema de Medios Públicos por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad, omisión en procesos licitatorios y hasta vinculación de personas que no estarían yendo a trabajar.

Aunque el subgerente no habría seguido recomendaciones de funcionarios de RTVC sobre esa licitación, al parecer exigió que se firmara el convenio con la Agencia Nacional Digital para ejecutar el proyecto, a pesar de que esa entidad no tiene experiencia en tales temas y dentro de su figura social no existiría relación con estaciones de radio.