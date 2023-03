Los contundentes reparos del fiscal Francisco Barbosa a la ley de “humanización de las penas”, esta vez ante el Congreso

Mientras el ministro de Justicia, Néstor Osuna, defiende el proyecto de ley para la humanización de las penas, que incluye gruesas modificaciones al Código Penal como la eliminación del incesto, la injuria, la calumnia y la inasistencia alimentaria, del inventario de delitos, el fiscal Francisco Barbosa se alista a revelar los “reparos” a ese proyecto del Gobierno Petro.

El jefe del ente acusador estará este miércoles en la Comisión Primera para explicar los resultados de un riguroso análisis y que se convierte en la posición de la Fiscalía, nada más ni nada menos que la entidad encargada de la investigación penal en Colombia. El fiscal expondrá los reparos al proyecto.

Con anterioridad, el fiscal general advirtió de la inconveniencia jurídica de eliminar del catálogo de delitos el incesto o la injuria, incluso, se le vio muy molesto cuando se advirtió, por parte de la Procuraduría, que el proyecto de humanización de las penas incluye beneficios como la casa por cárcel a condenados por delitos de lesa humanidad.

El fiscal Barbosa aseguró que le resultaba indignante imaginar que personas procesadas por delitos de lesa humanidad estuvieran purgando sus penas en la casa y cómodos, mientras las víctimas tienen que cargar el peso de sus crímenes.

Fiscalía General de la Nación Fiscal Francisco Barbosa

“Es repugnante, absolutamente repugnante, que una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad la vayan a meter en una casa para que esté tranquilo viendo Netflix o viendo series. Tiene que haber alguna sanción, si no, ¿cuál es el mensaje que se le está enviando a este país?”, dijo el fiscal.

De forma particular, el fiscal dijo que si el Gobierno plantea o insiste en una propuesta semejante, le gustaría verle la cara al funcionario encargado de discutir y argumentar ese “adefesio”, bien sea en el Congreso o en el escenario de análisis correspondiente.

El fiscal General, Francisco Barbosa, anunció nuevas imputaciones por el caso Odebrecht. - Foto: Fiscalía General

“Si a mí me llegan a decir en el Congreso que un delito de lesa humanidad amerita eso, yo quiero verle la cara al funcionario público que lo va a sustentar. Las cosas se hacen bien o no se hacen, a la fuerza no funciona en un país. Pero afortunadamente este país tiene muchos límites desde el punto de vista institucional”, señaló el jefe del ente acusador.

El fiscal acudirá a la Comisión Primera del Senado y allí se enfocará en las garantías que deben ser bandera en el legislativo, principalmente para evitar que propuestas como la detención domiciliaria para condenados por delitos de lesa humanidad se conviertan en una realidad.

“Hay Corte Constitucional; yo creo que rápidamente rechazaría cualquier tipo de norma en ese estilo. Hay Corte Suprema de Justicia y Fiscalía y Procuraduría, yo no me imagino en el Congreso votando una disposición de ese calado, siempre ha habido ese tipo de propuestas en la historia constitucional de Colombia, lo que llamamos micos”, explicó Barbosa.

El proyecto del Gobierno Petro, que sustenta el ministro de Justicia, causó polémica en varios sectores que lo ven como un atrevimiento en contra de las víctimas. Justamente el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, y en el marco de la audiencia pública, advirtió los beneficios en este sentido.

“Nos preocupa, por ejemplo, que se pretenda conceder prisión domiciliaria a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra, y esto puede llegar a reñir con el estatuto de Roma y por supuesto con la Corte Penal Internacional”, dijo Sarmiento.