Los líderes de izquierda con los que Fico Gutiérrez se reuniría si es presidente

El candidato Federico Gutiérrez ha dicho que, si logra ser presidente, buscará la unión de varias ideologías bajo su causa. Incluso, reitera que “hay gente muy buena en todos los sectores políticos” y que los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos.

En concordancia con esa propuesta, el candidato dijo que se reuniría con líderes de izquierda e identificó a algunos con los que le interesaría hablar: Antonio Navarro, Lucho Garzón y Jorge Enrique Robledo.

“Hay una persona, que así no la conozca y no haya hablado con ella, que yo respeto y que valoro mucho. Se llama Antonio Navarro. Lo respeto porque no solo entregó las armas, desmovilizó el espíritu. Nunca he visto a Navarro generando violencia, ni con sus palabras”, dijo Gutiérrez para W Radio.

Nombró a Carlos Negret, exdefensor del Pueblo, como una figura alternativa dentro de su campaña. Luego, mostró aprecio por Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá de la Alianza Verde.

“Lucho Garzón es un buen tipo de diálogo social, un buen tipo. Con experiencia, tranquilo, conocimiento, no tiene odios. Lucho es un tipo valioso para el momento del país”, dijo, reiterando que tampoco lo conoce a profundidad.

También mencionó a uno de sus mayores contradictores: Jorge Enrique Robledo, de la campaña de Sergio Fajardo. “Yo respeto su coherencia. Es un tipo coherente, uno puede no estar de acuerdo con él, pero es coherente”, señaló.

El candidato aseguró que quiere un “diálogo nacional” y dijo que al ser concejal en Medellín, cargo que tuvo por ocho años, aprendió la importancia de escuchar a los representantes de todas las ideologías. “Tenía buenos amigos en todos los sectores políticos y sociales”, agregó.

Frente a una posible posición de estas figuras dentro de su gabinete, el aspirante no dio certezas porque aún no se ha comunicado con ellos.

“No sé si ellos quisieran trabajar con uno, por eso soy muy respetuoso de dar nombres. Cada uno tienen sus cuentos, pero lo primero que sí me gustaría hacer, antes de que si trabajan o no conmigo, es que puedan estar”, sostuvo el candidato para la emisora.

El pasado jueves, el candidato Gutiérrez se reunió con los directivos de la Andi para socializar sus propuestas y explicar la financiación de las mismas. A pesar de esta finalidad, el exalcalde de Medellín aprovechó para pedir solidaridad por parte de los empresarios.

“Lo que les estaba diciendo es que llegó la hora de ser más contundentes, más generosos. Hay que pagar mejores salarios a la gente, hay que dar un bono de gratitud económica porque hay gente a la que no le está alcanzando para comprar el mercado. El salario mínimo pudo haber aumentado 10,5 %, pero los precios de los alimentos se dispararon al 25 % y 30 %”, dijo el candidato después de la reunión.

Mencionó el bono de gratitud económica, una de sus propuestas para aumentar los ingresos de los trabajadores. Esto, según su planteamiento, se llevaría a cabo de la mano del empresariado colombiano como un acto de solidaridad del mismo.

“En la medida de que el Estado haga un esfuerzo, que lo vamos a hacer en el Gobierno, es también que quienes han tenido unas mejores condiciones económicas también lo hagan ya para la gente. Para los empleados. Y que ayudemos a aliviar la crisis social que hoy tiene Colombia”, agregó.

El candidato presidencial recalcó que se trata de un trabajo “unido” con el sector empresarial. Sobre todo, dijo, que se hará “respetando la libre empresa y la propiedad privada”.

A su vez, Gutiérrez habló sobre la socialización del programa de gobierno, destacando los más importantes, cómo se financiarán y qué esfuerzos tienen que hacer “los que más tienen, que son los que tienen que pagar”.