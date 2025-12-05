Los temerosos mensajes que llegaron a grupo de WhatsApp del colegio de Valeria Afanador: “Merecen pagar en vida”

El caso de Valeria Afanador generó gran conmoción en Colombia y desató una ola de indignación. Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de la pequeña fue encontrado sin vida en inmediaciones del río Frío en Cajicá, Cundinamarca.

La menor de edad estaba en su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles cuando, lamentablemente, se perdió su rastro, por lo que muchos culpan a la institución de lo sucedido.

Valeria Afanador y el operativo de su búsqueda. | Foto: Bomberos de Cundinamarca

Pese a que han pasado varios meses, todavía se mantiene la versión de que Valeria salió sola del colegio. Sin embargo, sus papás han sostenido que alguien podría estar detrás de su desaparición y posterior muerte.

Ahora, un nuevo capítulo se suma a esta historia después de que se conocieran amenazantes mensajes que llegaron al colegio y que han prendido las alarmas.

De acuerdo con La Red Viral, los textos llegaron a un grupo de WhatsApp que tiene la institución. Por ejemplo, allí se puede leer: "Voy a encender en llamas a ese colegio" y "La muerte de Valeria no quedará impune“.

Otro de los mensajes dice: "Merecen pagar en vida lo que hicieron“. Además, también han llegado insultos y otro tipo de palabras que generan preocupación dentro de los trabajadores, los padres de familia y los mismos estudiantes.

Francisco Bernate, abogado que representa a la institución en el caso de Valeria, habló con el medio mencionado sobre estos mensajes y confirmó que ya se adelantan las investigaciones para determinar de dónde salieron las amenazas.

“La Fiscalía tiene la obligación no solo de proteger a las autoridades del colegio que son el objeto de esta amenaza, sino también poner tras las rejas a esa persona de inmediato”, señaló.

Además, manifestó que no cree que estas palabras lleguen desde la familia de Valeria Afanador, sino que todavía hay muchas preguntas que resolver para saber quiénes podrían estar detrás de esto.

De hecho, Bernate aseguró que el papá de la niña se vio obligado, junto a su familia, a cambiar su lugar de residencia debido a que también habrían sido víctimas de amenazas, por lo que optaron por irse de la vivienda para proteger su vida.