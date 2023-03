Los videos de la masacre de militares por parte del ELN son aterradores. Los mataron en estado de indefensión

El país se despertó con una noticia que sólo produce impotencia, rabia y dolor; los criminales del ELN atacaron, de forma cobarde mientras dormían, a un grupo de militares que se encontraban en la vereda El Carmen, del municipio de Villanueva, en la región del Catatumbo. SEMANA tuvo acceso a las primeras imágenes de los hechos y son demoledoras, por su contenido resultan impublicables, pero el país debe conocer la brutalidad con la que esta guerrilla, que supuestamente está negociando la paz, atacó a ese grupo de forma despiadada y en completa incapacidad de defenderse.

Uno de los videos más fuertes fue grabado por uno de los soldados sobrevivientes del ataque quien, con celular en mano, recorre el devastado lugar donde sólo se ven cuerpos tirados en el piso y bañados en sangre. Paso a paso entre la maleza ve a cada uno de sus compañeros.

En ese momento graba a uno de los soldados que aún está con vida y entre quejas y gritos de moribundo trata de moverse, como si de eso dependiera salvar su existencia. Su cuerpo esta boca abajo, sin camiseta y con el pantalón del camuflado puesto; la espalda está desnuda y está bañado en sangre. Mientras se queja trata de lograr la misión imposible de levantar la mirada.

El soldado que graba con la voz cortada le da ánimo: “Carroloco, no te vayas, marica, que de esa salimos, no te muevas, no te muevas, no te muevas, quédate quieto, no respires así”. En seguida viene una imagen desgarradora, al lado del cuerpo del soldado moribundo, apenas a unos cuatro pasos, hay otro militar, muy joven, su rostro es el de apenas un niño, pero él sí está muerto. La parte de atrás de su cabeza está destrozada.

La muerte de este joven, por la brutalidad de la herida debió ser en el instante, lo sorprendió dormido, tirado en su catre improvisado, hecho con tela verde militar y amarrado con ramas a su lado al estilo de una camilla.

El soldado sigue caminando por la apocalíptica escena, en su recorrido no se ven más que cuerpos sin vida, tirados en el piso, jóvenes que apenas superan la mayoría de edad. Al acercarse a cada cuerpo trata de verificar si aún tienen signos vitales y los llama por su apellido esperando la milagrosa respuesta que nunca llega. En ocasiones, ni los llama ni los nombra, pues a simple vista se nota que están muertos.

Los cadáveres están seguidos, uno tras otro, sólo hay unos pasos de distancia entre ellos. Algunos están bocarriba, con los ojos abiertos y su cara desencajada. Todos tiene los camuflados maltrechos, rotos y bañados en sangre. La imagen de uno de ellos es aterradora, resume el caos del lugar, está tirado en el piso, aunque ya falleció tiene cara y ojos de dolor.

Su cara de dolor es un reflejo del macabro ataque, que al haber sido realizado con tatucos, la explosión no tiene nada de control, en su cuerpo se ven las esquirlas y un palo que le atravesó el pecho y seguramente fue el que le ocasionó la muerte instantánea. Es otro joven que tiene un naciente bigote de quien apenas entró a la adultez, y su vida le fue arrebatada en este ataque.

Soldados asesinados por el ELN en Norte de Santander. - Foto: Ejército.

Uno tras otro están tendidos, agarrados de sus camas, o abrazados de lo primero que encontraron. En los rostros también se ven los rasgos indígenas de algunos de ellos, pues como se pudo confirmar, tres de los nueve muertos y uno de los heridos, son del pueblo wayuu.

Es aterrador su camino en medio de la espesa manigua por donde pasa en medio de cuerpos sin vida. Apenas se puede ver el gesto de dolor en los rostros, por las heridas que recibieron mientras dormían y que se tradujo en sus muerte. Paso a paso, se ven algunos con vida retorciéndose en el piso, los que se pueden mover, otros apenas dan quejidos nerviosos que sólo describen el temor de dejar de existir.

En el campamento se ven algunas carpas, también hamacas y los improvisados catres que arman los soldados para acomodarse a descansar cuando los sorprende la noche en medio de la selva. Ahí fueron atacados cobardemente.

Aterrador, en medio de la penumbra, sin posibilidad de defenderse y sobretodo cobarde, así fue el ataque del ELN a este grupo de militares. El país está indignado por la doble moral del ELN que mientras está sentado en una mesa en la que solo pone condiciones para acercarse a una enredada negociación de paz fuera del país, en Colombia arrecian sus ataques terroristas y criminales.

Ahora sólo quedan el frío reporte de los soldados muertos y heridos. Los fallecidos son: el cabo segundo, Brayan Gómez Gamboa; el cabo tercero Juan Benavides Bohórquez; y los soldados que apenas estaban prestando servicio militar: Kevin Acevedo Osorio, Hercel Fernández Bonivento, Johan Gómez Gelvez, José David Pushaina Epiayu, Fabio Epiayu Ipuana, Rafael Jiménez, Jaime Manuel Redondo Uriana.

Los heridos, según información confirmada por el Ejército son: el subteniente Carlos Pacheco Pacheco; y los soldados Álvaro Epieyu Epieyu, Arrieta de Armas, Adolfo Epieyu, Brayan Guerrero López, Gabriel Herrera Orozco, Luis Angarita Muñoz, Joselito Henríquez González, Yeison Julio Molina.