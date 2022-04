Luego de 3 días, rescatan a pescador que había naufragado cerca del parque Tayrona

Unidades de la Estación Guardacostas de Santa Marta lograron rescatar con vida a Ovidio Lesmes Otero, un pescador de 55 años que se encontraba desaparecido desde hace tres días luego de que su embarcación naufragara.

El rescate se dio a 4,5 millas náuticas de Taganga, en Isla Aguja, ubicada en el departamento del Magdalena, gracias a la colaboración de los gremios marítimo y de pescadores.

Los hechos fueron conocidos a través del llamado de emergencia realizado por el presidente de la Corporación de Chinchorreros de Taganga, quien informó a la Estación de Control de Tráfico Marítimo la desaparición de un pescador que se encontraba realizando faena de pesca en el sector de bajos arrecifes, en el área general marítima del Parque Nacional Natural Tayrona, desde el pasado jueves, siete de abril del 2022.

De manera inmediata, la institución naval activó la operación de búsqueda que se desarrolló durante dos días, llevando a cabo los protocolos establecidos y direccionando embarcaciones al área de la emergencia para desarrollar patrones arrojados por el Sistema Integrado de Búsqueda y Rescate de la Estación de Tráfico Marítima de Santa Marta. Simultáneamente, aeronaves navales realizaron una búsqueda aérea en la zona.

Tras 43 horas de la emergencia, en la mañana de este domingo, 10 de abril, los integrantes de Guardacostas de Santa Marta lograron ubicar y rescatar al pescador Ovidio Lesmes Otero, quien se encontraba aferrado a una roca en altamar.

Los rescatistas se acercaron de forma ágil y segura recuperándolo y poniéndolo a salvo a bordo de una unidad de reacción rápida de Guardacostas de Santa Marta, donde se le brindó hidratación y posteriormente fue llevado al sector de Taganga donde se reunió con su esposa, amigos y demás familiares. Luego fue llevado al Centro Asistencial Médico para su verificación de salud.

De acuerdo con lo informado por el pescador, la emergencia se presentó cuando quedó a la deriva por averías mecánicas del motor de la embarcación en la que realizaba faena de pesca y, dadas las fuertes condiciones meteomarinas, naufragó y se produjo el hundimiento de la misma.

La Armada de Colombia hizo una invitación a la comunidad samaria y turistas para que cumplan con las normas marítimas de seguridad, en especial el uso de chaleco salvavidas. Además, recordó que cualquier emergencia se puede reportar en la línea telefónica 146 o en el canal 16 VHF Marino.

Aparece el padre del bebé de 2 años encontrado muerto en Santa Marta

Samuel Guerrero, un pequeño de tan solo dos años de edad, fue encontrado sin vida el pasado lunes cuatro de abril en Santa Marta, exactamente en la zona turística de Buritaca. El niño fue identificado después de varios días en los que aparecía como N. N. en la morgue.

Las autoridades encontraron y se comunicaron con quien sería el padre del bebe, Edwin Guerrero, un ciudadano bogotano que recientemente viajó para identificar a su hijo. Según el padre del menor, desde el viernes pasado la madre desapareció con el bebé.

De acuerdo con el testimonio de Edwin Guerrero, el padre del bebe, él habría llegado hasta la casa de su expareja para recoger a su hijo, pero no encontró a nadie.

“Me preocupé por el paradero de mi hijo y di aviso a las autoridades y solo hasta el día seis de abril recibí una llamada por parte de la Policía de Santa Marta, en la que me dijeron que había noticias sobre un niño de dos años fallecido en esta ciudad; fue entonces cuando decidí viajar para reconocer el cuerpo del bebé y al verlo me di cuenta de que era mi hijito”, le reveló el hombre a la emisora RCN Mundo.

“Lo último que me imaginaría es que mi hijo estuviera en Santa Marta, la Policía me llama después de que yo hago una denuncia por abuso, o sea ella no respetó las visitas de mi hijo. Después de eso, me vine a Santa Marta y he estado con el acompañamiento de la Policía”, agregó.

El papá del niño fue sometido a una prueba de ADN para corroborar si es el verdadero familiar del menor, el examen médico se lo practicaron el día jueves siete de abril. La Policía espera los resultados en 15 días.

El paradero de su madre, identificada como Jenny Alexandra Higuera Casallas, aún es un misterio para las autoridades y familiares. De acuerdo con sus familiares, Higuera atravesaba un cuadro de estrés y ansiedad por el lío legal que tenía con su expareja por la custodia de Samuel.

De otro lado, el diario regional El Heraldo de Barranquilla dio a conocer que existen versiones de un video de cámaras de seguridad, en los que se puede observar al menor en brazos de una mujer, quien se cree que sería su madre; las grabaciones estarían en poder de la Policía, quienes adelantan la investigación del caso.