En este último hecho, fue asesinado a disparos el líder indígena Luis Aurelio Araujo Hernández, junto a sus dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Los hechos se presentaron a las 9 am de la mañana en la vereda Cuaiquer Viejo, donde hombres fuertemente armados les dispararon en varias oportunidades y después de quitarles la vida, los incineraron al igual que el vehículo de la UNP.

“Su labor como defensor de derechos y autoridad tradicional Awá lo convirtió en un blanco en una región donde el control armado se impone sobre la vida y la dignidad. Este crimen no fue un hecho aislado. Ricaurte ha sido objeto de múltiples alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, entre ellas la AT 008/23, que advierte sobre el alto riesgo en la zona, y la AT 019/23, dirigida a líderes y defensores de derechos humanos. En ambas se alerta sobre el poder que ejercen grupos armados ilegales mediante amenazas, violencia directa e imposición de normas, afectando gravemente la autonomía, seguridad y libertad de las comunidades“, señaló Indepaz a través de un comunicado.